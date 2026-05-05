Prema tim navodima, trenutno je odloženo 16 dolaznih i 23 odlazna leta, uključujući linije ka Orenburgu, Samari, Moskvi, Hurgadi i drugim destinacijama.

Putnici čekaju na podu i stepeništima

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, putnici su premešteni na prvi nivo terminala, gde čekaju dalje informacije i nastavak saobraćaja.

Kako se navodi, deo njih sedi na podu i stepenicama aerodroma, jer su redovne operacije privremeno obustavljene.

Kašnjenja su zahvatila i unutrašnje i međunarodne letove, a još nema preciznih informacija kada bi saobraćaj mogao u potpunosti da se normalizuje.

Protivvazdušna odbrana reaguje na napad

Šot navodi da ruske snage PVO u Sočiju trenutno dejstvuju kako bi odbile napad ukrajinskih dronova.

Prema istim izvorima, u gradu se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost.

Ovaj napad dolazi u trenutku intenziviranja udara bespilotnim letelicama na ruske regione, zbog čega aerodromi sve češće uvode privremena ograničenja kako bi smanjili rizik po civilni vazdušni saobraćaj i putnike.





Ministarstvo odbrane Rusije јe proglasilo primirјe sa ukraјinskom stranom 8. i 9. maјa u čast pobede sovјetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu.

Ministarstvo se nada da će Kiјev slediti primer Moskve.



Rusija predala Ukrajini tela 375 civila i vojnika

Šef Sekretarijata Koordinacionog štaba za pitanja postupanja sa ratnim zarobljenicima Ukrajine Bogdan Ohriemenko izjavio je danas da je Rusija u okviru repatrijacionih aktivnosti predala tela 375 ukrajinskih civila i vojnika koji su se vodili kao ratni zarobljenici.

On je u intervjuu Ukrinformu rekao da je Međunarodni komitet Crvenog krsta prethodno potvrdio 146 od tih osoba, dok su za 229 postojali drugi izvori koji su ukazivali da su bili živi u zarobljeništvu, uključujući svedočenja oslobođenih zarobljenika.

Prema njegovim rečima, tela su vraćena sa znacima torture, iscrpljenosti i nedostatka medicinske nege, a ukrajinske vlasti dokumentuju sve slučajeve i prosleđuju ih Međunarodnom krivičnom sudu.