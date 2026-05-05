Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom gostovanja na Informer TV da su rezultati koje je Srbija postigla u prethodnom periodu „realno izuzetni“, uprkos teškim okolnostima, ali je istovremeno ukazao na ozbiljan problem u društvu – bahato ponašanje pojedinih funkcionera.

Govoreći o učinku vlasti, Vučić je naglasio da su rezultati vidljivi i da to potvrđuju i istraživanja javnog mnjenja.

– Rezultati koje smo postigli su realno izuzetni, u teškim okolnostima, mnogo rada, mnogo trpeljivosti. Danas kada pitate ljude u brojnim istraživanjima, oni kažu da rezultati postoje – rekao je Vučić na Informer TV.

Ipak, predsednik je priznao da postoje oblasti u kojima država nije učinila dovoljno, posebno kada je reč o pravdi.

– Pravde nije bilo dovoljno i za to je delimična krivica na nama, a delimično i zato što morate da poštujete samostalnost tužilaštva – istakao je.

Bahatost kao ključni problem

Vučić je posebno izdvojio ponašanje pojedinih funkcionera kao problem koji, prema njegovim rečima, najviše smeta građanima.

– Nije problem to što je neko bogat. Nisam zavidan, poštujem ljude koji su bogati. Ali imam problem sa bahatošću – naglasio je.

Kako je objasnio, građani mu se svakodnevno obraćaju sa konkretnim primerima neprimerenog ponašanja.

– Ljudi mi pišu i govore o onima koji se ponašaju po principu „znaš ti ko sam ja“, ne čekaju u redovima, bahato parkiraju i ne ponašaju se pristojno – rekao je predsednik.

Dodao je da se takvo ponašanje ne odnosi samo na pojedince, već često uključuje i njihove najbliže.

– Tu su i supružnici, braća, sestre... i ljudi to vide i to im smeta – naveo je.

Šta to znači i šta sledi

Predsednik je najavio konkretan korak u borbi protiv ovakvog ponašanja – pokretanje posebnog portala putem kojeg će građani moći da prijavljuju bahate funkcionere.

– Uskoro ću otvoriti jedan portal gde će ljudi moći da prijave bahate funkcionere – najavio je Vučić.

Ova inicijativa, kako se tumači, ima za cilj da poveća odgovornost nosilaca javnih funkcija i omogući građanima direktan kanal komunikacije sa državnim vrhom.

U širem kontekstu, Vučićeva poruka ukazuje na pokušaj da se fokus prebaci sa isključivo ekonomskih rezultata na svakodnevne probleme građana, posebno u oblasti pravde i jednakosti pred zakonom.

Ono što sledi jeste da se vidi da li će najavljene mere doneti konkretne promene u ponašanju funkcionera i da li će građani zaista dobiti mehanizam da utiču na rešavanje ovih problema.