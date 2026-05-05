Ipak, upozorio je na ozbiljan problem rasta cena lekova, za koji je uputio oštru kritiku nadležnim institucijama.



- Mi smo dobili sada stopu inflacije, odnosno dobićemo je zvanično sutra ili prekosutra. U poslednjem mesecu ona je bila 3,3 odsto. U Hrvatskoj je 5,4 odsto, u jednoj od baltičkih zemalja 6,8 odsto. U većini zemalja Evropske unije inflacija je veća nego u Srbiji.

To je zato što smo držali pod striktnom kontrolom cene derivata, pa druge cene nisu drastično rasle. Ali ono što mene na godišnjem nivou zabrinjava, i ovo je moja poslednja opomena ljudima koji se tim poslom bave – od Ministarstva ekonomije do Ministarstva zdravlja, uz napomenu da imam mnogo pohvala za ministra Lončara i direktorku RFZO-a – jeste rast cena lekova.

Na godišnjem nivou, najviše su porasle cene lekova i to pokazuje koliko smo ponekad bahati i neodgovorni. Tri puta sam insistirao da se cene lekova smanje, ali se ništa nije dogodilo.

Postavlja se pitanje da li je reč o uticaju farmaceutskih lobija ili nečemu drugom. Uvek imate sukob interesa – jedni žele veće zarade, dok sa druge strane postoji opasnost od nestašica ako se marže previše smanje.

Ipak, mogli smo da kontrolišemo situaciju da rast bude oko 4 odsto, a ne 8,5 odsto koliko je sada za lekove. To je moglo da se spreči, ali očigledno nije bilo dovoljno brige.