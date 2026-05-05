Folk zvezda Vesna Zmijanac tokom gotovo pola veka duge i uspešne karijere pažljivo je ulagala zarađeni novac, pa danas poseduje čak sedam stanova na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu, kao i velelepnu kuću na Bukulji.

Ipak, prizor iz sela u kojem je odrasla ostavlja snažan utisak.

Njena rodna kuća u selu Kovači danas je napuštena, oronula i zarasla u korov. Nekadašnji prag gotovo je nestao u travi, a objekat je u fazi raspadanja.

U istom dvorištu, tik uz ruinirani dom, i dalje žive pevačicini rođaci, koji nisu želeli da se medijski eksponiraju.

Iako kuća iz njenog detinjstva propada, meštani ističu da Vesna u rodnom kraju uživa ogroman ugled i poštovanje.

Prema njihovim rečima, nikada nije zaboravila svoje poreklo, a godinama je, daleko od očiju javnosti, pomagala razvoj sela.

-Zahvaljujući Vesni, asfaltiran je deo puta kroz selo, obnovljen je dom zdravlja, koji godinama nije imao uslova za rad, a izgrađen je i vrtić za decu. Nije tražila ni zahvalnicu, ni ploču - rekao je jedan meštanin koji je želeo da ostane anoniman.

"Pokrenućemo peticiju da se kuća obnovi"

Kao znak zahvalnosti, stanovnici Kovača planiraju da pokrenu inicijativu za obnovu njene porodične kuće.

- Ta kuća je deo sela, deo nas. Mnogo je uradila za ovo mesto, a mi sada osećamo da je red da joj to i simbolično vratimo. Pokrenućemo peticiju da se kuća obnovi. Ne mora da živi tu, ali neka ostane kao znak da nije sve nestalo s vremenom - objasnio je sagovornik.

Meštani se sa osmehom prisećaju njenog detinjstva.

Pevačica je u selu živela sa majkom i bakom, a komšije je pamte kao uzorno i vedro dete. Njen drug iz mladosti, Zoran Grujičić, ispričao je zanimljive anegdote iz tog perioda.

- Bila je drugar sa nama dečacima. Od fudbala do skakanja sa vrba na Ibru, sve smo zajedno prolazili. Ponašala se kao jedan od nas. Trenirala je karate i često nam pokazivala poteze - prisetio se on.

Otkrili mišljenje o pevačici

Govoreći o njenim prvim koracima ka muzičkoj karijeri, dodao je da je po povratku sa festivala u Parizu s ponosom pokazivala fotografiju sa Šabanom Šaulićem i njegovom posvetom.

Za stanovnike Kovača, Vesna ostaje žena iz naroda.

- Dolazi kad niko ne zna, bez kamera. To najviše govori o njoj - rekla je baka Milena za Kurir, dodajući da bi meštani voleli da selo poseti i njena ćerka Nikolija sa decom.

Podsetimo, rođena je u Nikšiću, a detinjstvo je provela u selu Kovači, gde je odrasla uz baku i deku.

Uprkos skromnim počecima, ništa je nije sprečilo da istraje na putu ka uspehu i ostvari zavidnu karijeru.

