Najmanje dve osobe su poginule, dok su 32 povređene u napadu bespilotnih letelica na rusku republiku Čuvašiju, potvrdio je regionalni guverner Oleg Nikolajev. Prema njegovim rečima, reč je o najmasovnijem napadu na ovaj region do sada, koji je ostavio ozbiljne posledice po civilno stanovništvo i infrastrukturu.

Kako prenosi Interfaks, u napadu je oštećeno čak 28 stambenih zgrada, zbog čega su vlasti bile primorane da uvedu vanredno stanje.

Razorni napad na civilne objekte

Guverner Nikolajev istakao je da se region suočio sa „izazovom bez presedana“, naglašavajući da su mete bile i stambene zgrade u kojima živi veliki broj ljudi.

„Danas se Čuvašija suočila sa najmasovnijim napadom neprijateljskih oružanih snaga Ukrajine. Nažalost, dvoje civila je poginulo. Izražavam iskreno saučešće njihovim porodicama i bližnjima. Još 32 osobe su povređene, među njima i jedno dete“, naveo je Nikolajev.

Prema dostupnim informacijama, oštećene su višespratnice u kojima živi oko 8.500 ljudi, što dodatno ukazuje na razmere udara i njegov uticaj na svakodnevni život građana.

Povređeni i stanje na terenu

Većina povređenih je, prema rečima guvernera, zbrinuta i puštena na kućno lečenje, dok se deo njih i dalje nalazi u bolnicama gde im se pruža neophodna medicinska pomoć.

Uvođenje vanrednog stanja pokazuje ozbiljnost situacije, dok nadležne službe nastavljaju da procenjuju štetu i saniraju posledice napada.

Šta to znači

Ovaj napad dodatno ukazuje na širenje sukoba i povećan rizik za civilno stanovništvo, čak i u regionima koji su do sada bili daleko od direktnih borbi. Sve češći udari bespilotnim letelicama menjaju karakter rata, jer omogućavaju gađanje ciljeva duboko na teritoriji protivnika.

U narednim danima očekuje se detaljnija procena štete i eventualne nove bezbednosne mere, dok situacija u regionu ostaje napeta.