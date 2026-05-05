Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer TV gde je govorio o ključnim političkim temama i izazovima koji očekuju građane u narednom periodu, sa posebnim osvrtom na izbore koje je nazvao „trenutkom istine“ za državu i narod.

Vučić je tom prilikom najavio i objavljivanje programskog teksta u listu Kurir, za koji je rekao da neće biti jednostavan, ali da će biti izuzetno važan za razumevanje pravca u kojem Srbija treba da ide.

– Pripremam jedan tekst koji će izaći u Kuriru, programski tekst koji nije lako ispuniti. Biće interesantno da ljudi to pročitaju – rekao je Vučić tokom gostovanja na Informer TV.

Izbori kao ključna odluka za budućnost

Predsednik je naglasio da izbori nisu samo politički proces, već odluka koja direktno utiče na živote miliona ljudi.

– Izbori su trenutak istine, ali pre svega pitanje budućnosti sudbine ljudi i države. Pitanje miliona ljudi. Neretko su narodi gubili i države lošim odlukama na izborima – upozorio je Vučić.

On je istakao da izbori ne smeju biti shvaćeni olako, već kao ozbiljna odluka koja zahteva odgovornost i promišljanje.

– Izbori nisu kafanska odluka. Od izbora zavisi sve, i od dobrih planova i programa – poručio je predsednik.

Kritika opozicije i poruka građanima

Govoreći o političkim protivnicima, Vučić je rekao da ne oseća strah, ali da postoji zabrinutost zbog globalnih okolnosti koje mogu uticati na Srbiju.

– Nemam strah, imam strah od Boga i bojazan zbog svetskih okolnosti za budućnost Srbije, nemam protivnika – rekao je.

Osvrnuo se i na aktivnosti opozicionih grupa, posebno ističući njihovu kampanju.

– Video sam entuzijazam kod njih, kada lepe nalepnice po liftovima. Ispod te nalepnice koje lepe ne nalazi se ništa. Trude se da budu još bahatiji, a već su prilično. Nema sadržaja, nema programa, sve je prevara – ocenio je Vučić.

Dodao je da građani Srbije umeju da prepoznaju razliku između političkih opcija.

– Imate jednu grupu koja je građanski orijentisana. To ljudi u Srbiji umeju da prepoznaju – zaključio je predsednik.

Vučićeva poruka jasno ukazuje da će predstojeći izbori biti predstavljeni kao ključni trenutak za definisanje političkog i ekonomskog pravca Srbije. Najava programskog teksta dodatno sugeriše pokušaj da se biračima ponudi šira vizija i konkretni planovi za naredni period.

U širem kontekstu, politička scena u Srbiji ulazi u fazu pojačanih tenzija i kampanje, gde će fokus biti na sučeljavanju programa, ali i na mobilizaciji birača.

Ono što sledi jesu intenzivnije političke poruke, kampanja na terenu i pokušaj svake strane da pridobije poverenje građana. Kako će birači odgovoriti na ove poruke – ostaje da se vidi.