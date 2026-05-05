Nermin Ćulum, osumnjičen za povdođenje žena i maloletnica, pušten je na slobodu, nakon mesec dana provedenih u pritvoru. Ova informacija potvrđena je iz Suda Bosne i Hercegovine za "Radiosarajevo.ba".

"Sud BiH je dana 30. aprila 2026. godine, nakon održanog ročišta po predlogu Tužilaštva BiH doneo rešenje kojim je osumnjičenom Nerminu Ćulumu ukinut pritvor određen ranijim rešenjem ovog Suda", naveli su iz ove pravosudne institucije.

Nerminu Ćulumu su istovremeno određene mere zabrane i to: zabrana napuštanja boravišta, a u cilju izvršenja koje mere je osumnjičenom Nerminu Ćulumu zabranjeno napuštanje mesta boravišta na adresi na kojoj boravi, zabrana putovanja i zabrana sastajanja sa određenim osobama.

"Shodno navedenom osumnjičeni je pušten iz pritvora dana 30. aprila 2026. godine", dodali su iz Suda BiH.

Ćulum je prethodno izručen iz Švajcarske, gde je boravio gotovo četiri godine.

Nerminov brat Armin Ćulum je uhapšen u oktobru prošle godine u sklopu akcije Geko, zajedno s Alenom Leonom Ćulumom, Justinom Dargelom, Danilom Željkom Katanićem i Endrinijem Tankošićem. Akcija je bila usmerena na razotkrivanje organizovanog kriminala, a Ćulum se sumnjiči za vođenje međunarodne kriminalne grupe.

Prema informacijama Federalne uprave policije, sumnja se da je ova grupa bila uključena u organizaciju međunarodne mreže ilegalne prostitucije, u kojoj su angažovane brojne devojke, uključujući i maloletnice, koje su pružale seksualne usluge u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama Zapadne Evrope. U istrazi su, osim domaćih, učestvovali i istražni organi iz Nemačke, Švajcarske i Hrvatske, čime je osigurana široka međunarodna saradnja i prikupljeni ključni dokazi.

Armin Ćulum i njegov brat Nermin već su poznati javnosti kao članovi motorističke grupe Junajted Tribuns, koja je u Bosni i Hercegovini označena kao pretnja po nacionalnu bezbednost, dok je u Nemačkoj klasifikovana kao mafijaška organizacija, među tri najopasnije na evropskom tlu.

