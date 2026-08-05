Poslednjih godina sve je više pritužbi na račun takozvanih „crnih udovica” – žena koje navodno sklapaju fiktivne brakove sa ruskim vojnicima neposredno pred njihov odlazak na front, sa jedinim ciljem - da naplate državnu odštetu u slučaju njihove pogibije.

Ova pojava izazvala je negodovanje u Rusiji, jer sve više porodica vojnika tvrdi da su isključene iz prava na finansijsku nadoknadu koju država isplaćuje zakonskim korisnicima.

Odštete od više miliona rubalja

Prema važećem sistemu, kada ruski vojnik pogine u borbi, njegova najbliža rodbina ima pravo na jednokratnu isplatu od 5 miliona rubalja, odnosno oko 64.000 dolara.

Ova finansijska pomoć osmišljena je kako bi se obezbedila materijalna sigurnost porodicama onih koji služe na frontu. Međutim, prema navodima ruskih zvaničnika, državnih medija i rođaka vojnika, ova mera je postala pogodno tlo za prevarante koji iskorišćavaju usamljene ili ranjive muškarce.

Te žene, u ruskim medijima poznate kao „crne udovice”, udaju se za vojnike neposredno pre njihovog odlaska na ratište i, ukoliko oni poginu, automatski stiču pravo na državne beneficije, ostavljajući ostale članove porodice bez ičega.

Venčanja neposredno pred odlazak na front ili čak u bolnici

Nedavno su u javnost dospeli slučajevi koji su izazvali uznemirenost u ruskom društvu.

Među njima su navodi o vojnicima koji su se venčavali svega nekoliko dana pre odlaska u Ukrajinu, kao i slučajevi venčanja obavljenih u vojnim bolnicama dok su se ranjenici nalazili u kritičnom stanju.

U jednom od najpoznatijih slučajeva, medicinska sestra iz vojne bolnice dobila je otkaz nakon što je optužena da se venčala sa... pet ranjenih vojnika o kojima je brinula – pre nego što su oni podlegli povredama – kako bi naplatila odgovarajuću odštetu.

Gnev u ruskom društvu

Ovi slučajevi su izazvali oštre reakcije javnosti u Rusiji, nadovezujući se na ekonomske posledice rata, nestašice goriva i sve veći broj žrtava usled gotovo svakodnevnih ukrajinskih napada duboko u ruskoj teritoriji.

Nezadovoljstvo javnosti podstaklo je čak i državne zvaničnike da zatraže bolju zaštitu za porodice vojnika.

Poslanik Leonid Slucki govorio je o kriminalnim radnjama koje sada poprimaju „ozbiljne razmere”, ističući da porodice onih koji se bore moraju biti zaštićene od finansijskih prevaranata, telefonskih prevara i takozvanih „crnih udovica”.

Državna politika u vezi sa sklapanjem brakova

Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Kremlj je podsticao regrute da sklope brak pre odlaska na front.

Nadležni organi su znatno pojednostavili proceduru, u mnogim slučajevima ukidajući uobičajene rokove čekanja za izdavanje dozvole za brak, dok su državni mediji izveštavali o masovnim ceremonijama venčanja koje su organizovale lokalne vlasti.

Ova politika bila je povezana kako sa nastojanjem da se ojača podrška porodica vojnicima, tako i sa promovisanjem takozvanih „tradicionalnih porodičnih vrednosti”, koje Vladimir Putin zagovara poslednjih godina u vreme izraženog demografskog pada.