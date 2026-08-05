"Novac koji je Zapadna Evropa poslala da podrži kijevski režim, ova takozvana pomoć, mogla je biti iskorišćena za obnovu Ukrajine u moderni evropski Dubai. Govorim o tehnologiji i infrastrukturi, od puteva, mostova i aerodroma do digitalizacije poslovnih i stambenih zgrada", rekla je, prenose RIA Novosti.

Prema njenim rečima, Evropljani su istovremeno spremni da daju stotine milijardi za uništenje i istrebljenje, dok se trude da svaki put oduzmu sve više i više za stvaranje.

"Takva velikodušnost prema vojnim ciljevima je u oštroj suprotnosti sa škrtošću u konstruktivnim oblastima", zaključila je.