„Najmanje 141 osoba je stradala prošle nedelje u tragediji kod Tarahala u Seuti, do koje je došlo nakon masovnog priliva migranata koji su prelazili granicu iz Maroka”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima te radio stanice, 78 tela pronađeno je u Španiji, a 63 u Maroku.

„Većinu stradalih čine mladi ljudi starosti između 20 i 30 godina, uglavnom Marokanci, mada ima i nekoliko osoba iz podsaharske Afrike, nekoliko žena i veoma mali broj maloletnika”, ističe „Kadena SER”.

Do masovnog priliva migranata iz Maroka u španski autonomni grad Seutu došlo je krajem jula. Prema podacima španskih vlasti, granicu je prešlo oko 72.000 migranata, ali se njih oko 70.000 već vratilo.