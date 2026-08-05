Umesto dosadašnje retorike o ruskom trijumfu, šef Kremlja sada u javnost plasira drugu teoriju: hipotetički, dugoročni raspad ukrajinske države.

"To će se desiti pre ili kasnije"

Tokom obraćanja na proslavi Dana Ruske ratne mornarice u Sankt Peterburgu, ruski predsednik dotakao se rata u Ukrajini i budućnosti te zemlje.

Ono što je posebno privuklo pažnju analitičara jeste njegov izbor reči, ali i ono što je svesno prećutao:

Svođenje na "istorijski automatizam": Putin uopšte nije govorio o klasičnom ruskom osvajanju. Zapadne ukrajinske regije predstavio je kao teritorije koje će Kijev "prosto izgubiti" u korist suseda, kao da je reč o neizbežnom istorijskom procesu, a ne o posledici rata

Neodređen tajming: Na pitanje kada bi to moglo da se dogodi, Putin daje vrlo rastegljiv odgovor - sutra, za godinu, dve, deceniju ili tek za nekoliko decenija. Njegova ključna poruka glasi: "Pre ili kasnije"

Zanimljivo je da predsednik Rusije uopšte nije spominjao istočne i jugoistočne oblasti Ukrajine u ovom kontekstu. Taj detalj jasno ukazuje na to da ih Moskva već smatra definitivno svojima

Sve do sada, ruski vrh je "specijalnu vojnu operaciju" prikazivao kao sukob u kom je ruska pobeda nesporna i nadohvat ruke. Međutim, Putin sada skicira sasvim nov scenario.

Poruka Zapadu i Kijevu

Umesto da najavljuje skoriji slom ukrajinske armije, lider iz Kremlja se projektuje daleko u budućnost. Njegova nova poruka glasi: Rusija ne mora da pobedi sutra - Ukrajina će vremenom sama izgubiti i moć i teritoriju.

Čini se da Kremlj sada sprema javnost za dugotrajan rat iscrpljivanjem.