Komentarišući za novinare navode da bi Ormuski moreuz mogao biti otvoren već 5. avgusta ukoliko se postignu dogovori, američki lider je istakao da pregovarački proces uspešno napreduje.

„Ostvarujemo veoma dobar napredak. Znaćemo u roku od 48 sati. To bi moglo biti sutra ili prekosutra. Postignut je značajan napredak”, rekao je Tramp tokom konferencije za novinare pre polaska iz Los Anđelesa.

Prethodno je portal „Aksios” (Axios), pozivajući se na određene izvore, objavio da su SAD spremne da 5. avgusta objave privremene sporazume sa Iranom i Omanom koji se tiču otvaranja Ormuskog moreuza.

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