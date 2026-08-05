Kako je saopšteno, policija je pronašla vozilo osumnjičenog Žanin Džona Tejla (38) na parkingu golf kluba, a u džepu njegovih pantalona pronađen je okvir sa 16 metaka koji je sadržao municiju sa šupljim vrhom, kao i napunjen pištolj sa metkom u cevi i dodatni napunjen okvir sa municijom sa šupljim vrhom iz njegovog vozila, prenosi ABC.

Tejl je uhapšen zbog nošenja skrivenog vatrenog oružja i posedovanja pancirno-probojne/zabranjene municije, saopštila je kancelarija šerifa.

Nakon hapšenja, detektivi su u kući muškarca pronašli još vatrenog oružja i "više svezaka sa zabrinjavajućim izjavama".

Osumnjičeni je identifikovan kao Žanin Džon Tejl (38) iz Daunija u Kaliforniji, i zadržan je uz kauciju od 250.000 dolara, a očekuje se da će se pojaviti na sudu 26. avgusta.

Tejl je optužen za posedovanje neregistrovane puške kratke cevi, što je krivično delo koje nosi obaveznu minimalnu kaznu od deset godina u saveznom zatvoru, prema saopštenju Kancelarije američkog tužioca za Centralni okrug Kalifornije.

"Iako još istražujemo motive ove osobe, zahvalni smo što je uhapšen pre predsednikove posete. Savezne i lokalne snage reda su rano intervenisale i sprečile ono što je moglo biti opasna situacija. Ova istraga je i dalje u toku", rekao je u saopštenju prvi pomoćnik američkog tužioca Bil Esajli.

Incident u golf klubu se dogodio u nedelju, saopštila je šerifova služba, dan pre nego što je objavljeno da će američki predsednik Donald Tramp ove nedelje posetiti svoje imanje u gradu Rančo Palos Verdes, blizu Los Anđelesa, na večeri Republikanskog nacionalnog komiteta.

BONUS VIDEO