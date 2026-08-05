Tragedija se dogodila u subotu na plaži Ban Fai Ta u provinciji Nakhon Si Tamarat, saopštila je tajlandska javna televizija Thai PBS, pozivajući se na Odeljenje za morske i obalske resurse (DMCR).

Prema prvim informacijama, dečak je plivao u moru kada je došao u kontakt sa kubomeduzom poznatom kao morska osa. Njen otrov deluje izuzetno brzo i može izazvati smrt za svega nekoliko minuta. Uprkos ukazanoj pomoći, dečak je preminuo.

Jedna od najopasnijih morskih životinja

Morska osa pripada grupi kubomeduza i nastanjuje tropske vode Indijskog i Tihog okeana, posebno uz obale Australije i jugoistočne Azije.

NjenI otrovni pipci mogu izazvati nesnosan bol, a u težim slučajevima dolazi do zastoja srca ili disanja u veoma kratkom roku. Stručnjaci je smatraju jednom od najotrovnijih životinja na planeti.

Nije prvi smrtonosni slučaj

Ovo nije prvi put da je ubod morske ose odneo život na Tajlandu. Poslednjih godina zabeleženo je više smrtnih slučajeva na popularnim turističkim ostrvima Koh Samui i Koh Pangan.

Godine 2015. od uboda ove meduze preminula je mlada turistkinja iz Nemačke, godinu dana ranije život je izgubio dečak iz Francuske, dok je 2021. godine stradalo i dete iz Izraela.

Posle poslednje tragedije tajlandske vlasti pojačale su mere bezbednosti na plažama u Tajlandskom zalivu. Nadležne službe dobile su nalog da intenzivnije nadgledaju obalu, upozoravaju kupače na pojavu opasnih meduza i sarađuju sa lokalnim vlastima kako bi se sprečile nove nesreće.

Turistima i stanovnicima savetuje se da ne ulaze u more ukoliko su primećene otrovne meduze, da prate upozorenja spasilaca i da ih nikada ne dodiruju golim rukama.

Stručnjaci upozoravaju da u slučaju uboda treba odmah izaći iz mora i mesto uboda najmanje 30 sekundi ispirati običnim sirćetom. Slatka voda, alkohol ili trljanje kože mogu pogoršati stanje jer podstiču oslobađanje dodatne količine otrova.

Zbog toga su na mnogim tajlandskim plažama postavljene stanice sa sirćetom za hitne slučajeve, dok su u Australiji, gde se morske ose redovno pojavljuju tokom sezone kupanja, brojne plaže zaštićene posebnim mrežama.