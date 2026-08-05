Američki ministar odbrane Pit Hegset je u objavi na platformi X demantovao te informacije, navodeći da predstavljaju lažne vesti.

"Taj izveštaj CNN-a nije istinit. Sram vas bilo. Ne mrzimo dovoljno medije koji šire lažne vesti", rekao je Hegset.

CNN je, pozivajući se na dva izvora koji su upoznati sa situacijom, preneo da su zalihe ključnih sistema protivvazdušne odbrane posebno smanjene tokom rata sa Iranom, kao i da je američka vojska potrošila skoro četiri petine svog inventara raketa THAAD u poređenju sa brojem koji je imala pre početka rata, 28. februara, i oko polovinu svojih presretača Patriot od početka rata.

Centar za strateške i međunarodne studije procenjuje da su Sjedinjene Američke Države imale oko 2.200 raketa Patriot i 452 rakete THAAD u svojim zalihama pre početka rata u Iranu.

Prema izvoru koji je upoznat sa internim izveštajima Pentagona, američka vojska je takođe koristila "gotovo svo" svoje visoko precizno oružje dalekog dometa, odnosno rakete zemlja-vazduh tokom sukoba.

Rakete dugog dometa koje su prvenstveno iskorišćene tokom rata sa Iranom poznate su kao Vojni taktički raketni sistemi (ATACMS) i Precizne udarne rakete (PrSM), naveli su izvori.

Jedan od izvora je kazao i da su značajno smanjene američke zalihe raketa Tomahavk, jer je skoro polovina tog oružja korišćena tokom rata.

Zalihe ostalih raketa, poput Precision Strike i zajedničke rakete vazduh-zemlja za odbranu od napada, brže će se oporaviti i trebalo bi da dostignu svoj predratni nivo do sredine ili kraja 2027. godine, prema analizi Centra za strateške i međunarodne studije.

Portparolka Bele kuće Ana Keli je takođe negirala informacije da američka vojska trenutno nema dovoljno presretača za sistem protivraketne odbrane, navodeći za CNN da američka vojska "ima više nego dovoljno municije, oružja i zaliha da služi svim strateškim ciljevima predsednika Trampa i šire".

"Operacija 'Epski bes' je otkrila šta se dešava kada ugrožavate Sjedinjene Države. Čak i više od toga, predsednik je pozvao naše proizvođače odbrambenih proizvoda da stalno proizvode više oružja proizvedenog u Americi, koje je najbolje na svetu", dodala je Keli.

Portparol Pentagona Šon Parnel je za CNN rekao da je "američka vojska najmoćnija na svetu, i ima sve što joj je potrebno da izvrši operacije u vreme i na mestu koje predsednik izabere".