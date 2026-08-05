Vivas je kazao da je prošle nedelje, tokom masovnog priliva migranata, u Seutu ušlo oko 80.000 migranata, što je podatak koji je za 8.000 viši od broja koji je saopštilo špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi Mundo.

On je kazao da Seuta trenutno brine o 1.100 maloletnika bez pratnje, dok su pre početka jula imali pod starateljstvom 180 maloletnika. Vivas je istakao i da Seuta ima kapacitet, prema zakonu, da brine o najviše 90 maloletnika bez pratnje.

"Nalazimo se u kritičnoj situaciji. Tražimo pomoć od ostatka Španije", kazao je Vivas, koji je dodao da je moral stanovništva u Seuti veoma nizak.

Španska eksklava Seuta, zajedno sa Meliljom, predstavlja jedinu kopnenu granicu Evropske unije sa Afrikom i često je odredište migranata koji pokušavaju da uđu na teritoriju Evropske unije.

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