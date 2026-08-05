"Rusija mora da plati za razaranje koje je izazvala. A mi koristimo prihod od imobilisane ruske imovine da bismo se uverili da će to učiniti. Dodatnih 1,4 milijarde evra stavljamo na raspolaganje Ukrajini. Ovo će podržati kontinuirani otpor Ukrajine protiv ilegalnog rata Rusije", izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Prijem ovog iznosa označava peti transfer te vrste, nakon četvrte tranše koja je isporučena u martu 2026. godine i on pokriva prihode koji su akumulirani tokom prve polovine 2026. godine.

Od njihove imobilizacije, ruska imovina je generisala ukupno osam milijardi evra neočekivanog profita.

Kako je saopšteno, 95 odsto prihoda biće iskorišćeno za podršku Ukrajini putem Mehanizma za saradnju u oblasti kreditiranja Ukrajine (ULCM), a pet odsto putem Evropskog mirovnog fonda (EPF).

ULCM pruža bespovratnu podršku kako bi pomogao Ukrajini u otplati makrofinansijskog kredita Evropske unije, koji je isplaćen tokom 2025. godine, kao i kredita koje su obezbedili bilateralni zajmodavci G7 u okviru inicijative G7 "Krediti za ubrzanje vanrednih prihoda (ERA)".