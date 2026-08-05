Prema saopštenju ministarstva, ruske oružane snage su u utorak uveče pokrenule masovni napad koristeći precizno oružje sa kopnene baze i dronove dugog dometa, koji su pogodili transportne, logističke i distributivne centre u gradu Kijevu i Kijevskoj oblasti.

"Logistički centar MLP-Čajka, koji se koristi za skladištenje i distribuciju komponenti za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa, oštećen je", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Ranije danas, ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijevsku oblast tokom protekle noći poginulo 14, a povređeno 27 osoba.