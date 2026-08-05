U saopštenju koje je prenela severnokorejska državna agencija KCNA, Kim je optužila Japan da je prevazišao odbrambeni stav i pretvorio svoje oružane snage u silu sposobnu za preventivne napade i prekomorske vojne operacije.

Kim je rekla da će Severna Koreja odgovoriti na način koji će Japan navesti da oseti da je njegova bezbednost izložena većoj opasnosti, prenosi Rojters.

"Trebalo bi da ih nateramo da zažale", rekla je ona.

Kim, koja vodi odeljenje za vođenje evidencije u vladajućoj stranci Severne Koreje, rekla je da je sticanje japanskih kapaciteta za udare dugog dometa efikasno stavilo Severnu Koreju i druge susedne zemlje u domet.

Da bi se suprotstavila vojnim aktivnostima Tokija koje mogu predstavljati potencijalnu pretnju bezbednosti Severne Koreje, Kim je rekla da će Pjongjang "uspostaviti dodatne vojne opcije", ne navodeći dodatna objašnjenja.

Kim je takođe optužila Sjedinjene Američke Države da omogućavaju Japanu jačanje vojske isporukom raketa Tomahavk, modifikovanjem brodova za njihovo funkcionisanje i podržavanjem raketnih testova.