Gastelum, koji je imao skoro 600.000 pratilaca na TikToku i bio poznat po komičnim video zapisima, prenosio je svoje obraćanje uživo ispred restorana brze hrane u meskičkoj saveznoj državi Sinaloa, kada su mu se približile dve osobe na motociklu, sa kacigama na glavama, od kojih je vozač motocikla pucao influenseru direktno u glavu, prenosi Rojters.

Ubistvo influensera se dogodilo tokom stalnog porasta nasilja u Kulijakanu, glavnom gradu Sinaloe, koji je u centru sukoba rivalskih frakcija organizovanog kriminala koje se bore za kontrolu na tom području.

Pucnjava je takođe podsetila na ubistvo meksičke influenserke Valerije Markez (23) u maju 2025. godine, koja je ubijena tokom prenosa uživo na TikToku u salonu u kojem je radila u Zapopanu, u zapadnoj državi Halisko. Markez je ubijena nakon što je muškarac ušao u salon i otvorio vatru, a njeno ubistvo je nakon toga istraživano kao femicid.

To se promenilo kada su meksičke vlasti u julu objavile da je u Halisku uhapšen Ramon Anhel Alvarez Ajala, koji je poznat kao "El R-1", koga je ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč identifikovao kao vođu kriminalne ćelije koja je povezana sa kartelom Halisko Nova generacija (CJNG), i koji je povezan sa ubistvom Valerije Markez.

Alvarez Ajala je optužen i da je naručio i finansirao ubistvo gradonačelnika Uruapana Karlosa Manza, u novembru 2025. godine.

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