Gradonačelnik Kavadarca, Mitko Jančev, obavestio je da su u akciju uključeni svi raspoloživi resursi.

Vatrogasci, komunalne službe, ekipe Direkcije za zaštitu i spasavanje, mehanizacija i stanovnici okolnih sela zajedno rade na stvaranju zaštitnih pojaseva i lokalizaciji požara, prenose severnomakedonski mediji.

Na terenu su raspoređene cisterne Javnog preduzeća "Komunalec", vatrogasna vozila iz Kavadarca i Negotina, buldožer za probijanje pristupnih puteva, specijalizovana terenska vozila, kao i više od dvadeset vatrogasaca i pripadnika službi zaštite i spasavanja.

Kao preventivna mera, u selu Drenovo je stacionirano ambulantno vozilo sa medicinskom ekipom, spremno da interveniše ukoliko se ukaže potreba.

Prema rečima Jančeva, vazdušna podrška se ponovo uključila u ranim jutarnjim satima, što bi trebalo da pomogne u stavljanju požara pod kontrolu.

(Euronews)