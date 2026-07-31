Pad na stenovitom terenu završio se jezivom povredom – planinarski štap probio mu je telo ispod leve ruke i izašao na leđima. Iako je prizor delovao zastrašujuće, ono što je usledilo iznenadilo je čak i iskusne spasioce.

Nesreća se dogodila dok su Cifaldi i dvojica prijatelja prelazili visoravan Frozen-to-Death na putu ka vrhu Granit Pik, najvišoj planini u Montani. Prilikom proklizavanja izgubio je ravnotežu i pao na planinarski štap dug oko 112 centimetara. Neverovatnom srećom, metalni vrh nije pogodio nijedan vitalni organ.

Posebno neverovatna činjenica jeste da je Cifaldi medicinski radnik zaposlen u bolnici u Bilingsu. Odmah nakon nesreće procenio je sopstveno stanje i zaključio da je svestan, da veoma malo krvari i da štap nije oštetio pluća ili druge vitalne organe. Zbog toga je odbio hitnu evakuaciju helikopterom i odlučio da zajedno sa prijateljima sam siđe sa planine.

Grupa je putem satelitskog uređaja obavestila spasilačke službe o nesreći, ali je istovremeno poručila da planira samostalno spuštanje. U narednih više od šest sati prešli su oko 16 kilometara zahtevnim terenom, spuštajući se gotovo 1.500 metara preko stenovitih padina, snežnih polja i gustog rastinja, sve dok nisu stigli do automobila koji ih je čekao na početku planinarske staze.

Njegovi prijatelji kasnije su priznali da ih je upravo Cifaldijeva smirenost ubedila da je takav potez moguć. Kako su ispričali, verovali su njegovoj proceni jer je medicinski stručnjak i tokom čitavog puta nije pokazivao znake panike.

Po dolasku u bolnicu lekari su uspešno uklonili planinarski štap, sanirali povredu i zbrinuli pacijenta. Na iznenađenje mnogih, samo nekoliko dana kasnije Cifaldi se vratio na posao.

Objašnjavajući svoju odluku, rekao je da bi u gotovo svim sličnim situacijama ponovo postupio isto. Naveo je da je jedan od razloga bio i visok trošak transporta medicinskim helikopterom u SAD, ali je naglasio da je odluku doneo tek nakon što je procenio da nije životno ugrožen i da u svakom trenutku može da pozove spasioce ukoliko se njegovo stanje pogorša.