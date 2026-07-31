Ruski napad na Kijev je prvi put pogodio objekat američke kompanije iz oblasti odbrambene industrije koja proizvodi borbene dronove u Ukrajini, piše britanski list "Gardijan".

Prema navodima "Gardijana", tokom jednog od poslednjih napada Rusije na Kijev pogođen je objekat američke kompanije "Terminal Autonomi", koja razvija i proizvodi bespilotne letelice za napadne misije na Rusiju.

Meta bili dronovi AQ-400 "Sajth" i AQ-100 "Bajonet"

Kompanija "Terminal Autonomi" proizvodi borbene dronove, među kojima se navode modeli AQ-400 "Sajth" i AQ-100 "Bajonet".

Prema informacijama dostupnim o ovim sistemima, dronovi koriste napredne navigacione tehnologije i elemente veštačke inteligencije, što im omogućava da nastave misiju i u uslovima prekida komunikacije ili ometanja elektronskim ratovanjem.

"Za Ruse nije važno ko je vlasnik objekta"

Bivši visoki zvaničnik američke obaveštajne službe Entoni Vinči izjavio je da ruske snage prilikom odabira ciljeva prvenstveno gledaju vojnu namenu objekta, a ne vlasničku strukturu.

- Nije važno Rusima ko poseduje proizvodni objekat. Za njih je to i dalje meta - rekao je Vinči.

Prvi poznati napad na američku odbrambenu kompaniju u Ukrajini

Prema pisanju "Gardijana", ovo je prvi poznati slučaj da je Rusija direktno napala objekat koji pripada američkoj odbrambenoj kompaniji koja posluje u Ukrajini.

Ovaj događaj dolazi u trenutku kada Ukrajina sve više razvija sopstvenu proizvodnju bespilotnih sistema, uz podršku zapadnih kompanija i partnera.

Rusija: Vojna industrija legitimna meta

Moskva već duže vreme navodi da su objekti povezani sa ukrajinskom vojnom industrijom legitimni vojni ciljevi.

Ukrajina i njeni saveznici, međutim, upozoravaju da ruski napadi često pogađaju i civilnu infrastrukturu i objekte u urbanim sredinama.

Za sada nema nezavisne potvrde svih detalja o stepenu oštećenja objekta Terminal Autonomy niti zvaničnog saopštenja kompanije o posledicama napada.