Američka mornarica zaključila je jedan od najvećih ugovora o izgradnji ratnih plovila u svojoj istoriji, vredan približno 76,6 milijardi dolara. Paket obuhvata devet višenamenskih nuklearnih podmornica klase Virginia Block VI i pet strateških podmornica klase Columbia iz proizvodne serije Build II. Za jurišne podmornice izdvojeno je 42,1 milijarda dolara, dok je gradnja pet Columbia procenjena na 29,5 milijardi.

Preostalih pet milijardi namenjeno je modernizaciji brodogradilišta, podizanju produktivnosti i stabilizovanju mreže dobavljača koja već godinama ne uspeva da isporučuje komponente tempom koji zahteva američka mornarica. Posao će zajednički izvoditi General Dynamics Electric Boat i Newport News Shipbuilding, podružnica kompanije HII.

Ugovor obezbeđuje proizvodnju sve do kasnih tridesetih godina, a završetak isporuka 14 podmornica očekuje se do 2038. godine. Electric Boat ostaje vodeće brodogradilište za obe klase, dok će Newport News biti odgovoran za isporuku šest od devet novih Virginia i izradu šest velikih sekcija trupa za svaku Kolumbiju.

Američka mornarica opisuje ovaj paket kao retku višegeneracijsku obnovu podvodnih snaga, istovremeno pokušavajući da zameni stare strateške podmornice Ohajo, poveća broj jurišnih podmornica i pripremi deo flote za hipersonično naoružanje. Ugovorne obaveze raspoređene su na više godina i zavisiće od godišnjih budžetskih odluka Kongresa, pa 76,6 milijardi dolara neće biti isplaćeno odjednom. HII i Electric Boat do sada su zajednički predali američkoj mornarici 26 podmornica klase Virginia.

Devet novih Virginia za lov, izviđanje i udare po kopnu

Virginia je osnovna američka višenamenska nuklearna podmornica za borbu protiv drugih podmornica, napade na površinska plovila, izviđanje, podršku specijalnim jedinicama i dejstvo krstarećim raketama po kopnenim ciljevima.

Nova serija Block VI obuhvatiće podmornice sa oznakama SSN 814 do SSN 822. Detaljna konfiguracija još nije javno predstavljena, ali mornarička dokumentacija pokazuje nastavak rada na smanjenju buke, unapređenju sonara, borbenog sistema, elektronske opreme i integraciji novih podvodnih aparata i oružja.

Block VI nastavlja razvoj rešenja uvedenih na prethodnim serijama. Promene na Block III obuhvatile su približno petinu konstrukcije, uključujući novi nosni sonar i dve velike vertikalne cevi, od kojih svaka može da primi po šest raketa „Tomahawk“.

Najveća promena stigla je sa Block V i modulom VPM, odnosno Virginia Payload Module. Nova sekcija trupa sadrži četiri velike vertikalne cevi, koje povećavaju ukupan kapacitet „Tomahavka“ sa 12 na 40 raketa po podmornici.

Modul je razvijen kako bi ublažio gubitak udarne moći nakon povlačenja četiri podmornice Ohajo preuređene u nosače krstarećih raketa. Svaka od njih može da nosi do 154 „Tomahavka“, pa njihov odlazak ostavlja veliku prazninu koju pojedinačna Virginia ne može potpuno da nadoknadi.

Pet novih Block VI jedinica trebalo bi da dobije VPM, dok se za četiri podmornice priprema konfiguracija povezana sa sistemom Conventional Prompt Strike (CPS). Reč je o budućem konvencionalnom hipersoničnom oružju velikog dometa, čije dimenzije zahtevaju znatno veće lansirne cevi od onih namenjenih „Tomahavku“.

Block VI dobija zadatke na morskom dnu

Pored klasične borbe protiv podmornica, Block VI razvija se za operacije na velikim dubinama i morskom dnu. Mornarička budžetska dokumentacija povezuje novu seriju sa sistemima za podvodno i pridneno ratovanje, uključujući bespilotne podvodne aparate, senzore, komunikacione čvorove i druge korisne terete.

Velike cevi VPM nisu ograničene na krstareće rakete. U njima mogu da se prevoze i lansiraju bespilotna plovila, specijalna oprema, izviđački sistemi ili buduće oružje koje još nije u operativnoj upotrebi.

Takva fleksibilnost važna je zbog dugog životnog veka nuklearne podmornice. Jedinice ugovorene 2026. godine mogle bi da ostanu u službi tokom šezdesetih godina ovog veka, kada će sadašnje vrste raketa, sonara i bespilotnih sistema već biti zamenjene novim generacijama.

Podmornice klase Virginia mogu neograničeno da ostanu pod vodom sa stanovišta pogona, pošto nuklearni reaktor ne zahteva dopunjavanje goriva tokom redovne plovidbe. Trajanje misije u praksi ograničavaju zalihe hrane, održavanje sistema i fizička izdržljivost posade.

Columbia preuzima pomorski deo američkog nuklearnog arsenala

Pet podmornica Columbia iz serije Build II nosiće oznake SSBN 828 do SSBN 832. One će biti deo planirane flote od najmanje 12 jedinica, koja treba da zameni 14 strateških podmornica klase Ohajo.

Svaka Columbia imaće 16 velikih raketnih cevi za balističke rakete „Trident II D5LE“. Ohajo je prvobitno građen sa 24 cevi, a operativni broj kasnije je smanjen na 20, dok je nova klasa od početka projektovana sa manjim brojem lansera.

Smanjenje sa 24 na 16 omogućeno je preciznošću, pouzdanošću i velikim kapacitetom rakete „Trident II“. Jedna raketa može da nosi više odvojenih povratnih blokova usmerenih prema različitim ciljevima, pri čemu tačan borbeni komplet i broj bojevih glava predstavljaju deo poverljivog strateškog planiranja.

Columbia će biti najveća podmornica ikada izgrađena u Sjedinjenim Državama. Koristiće jedan nuklearni reaktor, jedno vratilo i električni pogonski sistem koji treba da smanji količinu mehaničke buke prenete u more.

Kod klasičnog nuklearnog pogona turbina preko reduktora pokreće propelersko vratilo. Električni pogon omogućava da turbina proizvodi električnu energiju, dok zaseban motor okreće vratilo, čime se uklanja deo velikih zupčanika koji mogu stvarati prepoznatljive vibracije.

Reaktorsko jezgro projektovano je da traje tokom celog radnog veka podmornice. Ohajo mora da prolazi kroz dugotrajno srednjeročno punjenje reaktora, dok Columbia neće gubiti godine operativne raspoloživosti na zamenu nuklearnog goriva.

Projektovani radni vek premašuje 40 godina, a podmornice bi trebalo da izvode strateške patrole sve do osamdesetih godina ovog veka. Prvih osam Columbia koristiće rakete D5LE, dok se za kasniji period razvija modernizovana varijanta D5LE2.

Vodeća podmornica kasni najmanje godinu i po

Vodeća podmornica USS Columbia ranije je trebalo da bude predata mornarici 2027. godine kako bi na vreme prošla ispitivanja i započela patroliranje pre povlačenja prvih jedinica klase Ohajo.

Program se suočio sa kašnjenjima u isporuci parnih turbina, pogonskih komponenti, velikih sekcija trupa i delova dobijenih od brojnih specijalizovanih dobavljača. Američka Kancelarija za odgovornost vlade procenila je da bi isporuka mogla da usledi između oktobra 2028. i februara 2029. godine.

Noviji pregled američke brodogradnje navodi da vodeća Kolumbija kasni najmanje 18 meseci u odnosu na ugovoreni raspored. Druga jedinica klase, buduća USS Wisconsin, već je krajem 2025. zaostajala približno osam odsto za sopstvenim proizvodnim planom.

Kašnjenje je posebno osetljivo zato što američka mornarica nema veliki vremenski prostor za produžavanje službe podmornica Ohajo. Njihovi trupovi, reaktori i sistemi već su prilagođeni službi dužoj od prvobitno planirane, a poslednja strateška podmornica te klase trebalo bi da bude povučena oko 2040. godine.

Pet milijardi dolara ne odlazi direktno u podmornice

Deo rekordnog paketa namenjen je povećanju broja radnika, nabavci alata, izgradnji proizvodnih hala, unapređenju digitalnog projektovanja i osposobljavanju dobavljača za veću proizvodnju.

Nuklearna podmornica sadrži milione delova, uključujući specijalne ventile, pumpe, kablove, cevi, sonarne pretvarače, reaktorske komponente i čelične sekcije koje izrađuje ograničen broj sertifikovanih proizvođača.

Gubitak samo jednog dobavljača može da zaustavi rad na čitavoj sekciji trupa. Nove kompanije ne mogu brzo da preuzmu posao zato što moraju da prođu stroga ispitivanja kvaliteta, bezbednosti i rada sa opremom namenjenom nuklearnim podmornicama.

Electric Boat zapošljava više od 27.000 ljudi i najavio je prijem još približno 8.000 radnika tokom 2026. godine u pogonima u Konektikatu i Roud Ajlendu. Newport News će biti završno brodogradilište za šest novih Virginia, dok će Electric Boat predati preostale tri i voditi gradnju Columbia.

Američka mornarica pokušava da dostigne godišnju proizvodnju dve Virdžinije i jedne Kolumbije, uz kasnije podizanje kapaciteta na 2,33 jurišne podmornice godišnje. Trenutni zaostatak, nedostatak radnika i istovremena gradnja dve zahtevne nuklearne klase drže stvarni tempo ispod tog cilja.