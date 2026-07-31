Krastavci su nezaobilazan deo letnjih salata, ali mnogi se suočavaju sa istim problemom – ubrzo nakon pripreme omekšaju i puste veliku količinu vode, zbog čega salata izgubi svežinu, a preliv postane razvodnjen.

Srećom, postoji jednostavan trik koji koriste iskusni kuvari. Potreban vam je samo jedan sastojak koji gotovo svako već ima u kuhinji – so.

Zašto krastavci puštaju toliko vode?

Krastavci se sastoje od oko 96 odsto vode, pa je sasvim normalno da nakon sečenja počnu da otpuštaju tečnost.

Kada se pomešaju sa ostalim sastojcima, višak vode razblaži preliv i može učiniti da salata postane mekana i manje ukusna.

Mnogi zbog toga uklanjaju sredinu krastavca, ali to nije neophodno.

Trik sa solju koji pravi razliku

Mnogo jednostavnije rešenje jeste da naseckane krastavce stavite u cediljku i blago ih posolite.

So pokreće proces osmoze, tokom kojeg izvlači višak vode iz povrća, pa krastavci ostaju čvršći i hrskaviji.

Postupak je jednostavan:

nasecite krastavce na kolutove ili kockice;

pospite ih manjom količinom soli;

ostavite da odstoje oko 30 minuta;

višak tečnosti ocedite, a krastavce lagano obrišite papirnim ubrusom.

Ako ste u žurbi, i desetak minuta može biti dovoljno da se postigne primetan efekat.

Hrskavija salata i bolji ukus

Nakon ovog postupka krastavci će zadržati prijatnu hrskavost, a istovremeno će bolje upiti ukuse preliva, začina i dresinga.

Rezultat je salata koja ostaje sveža, bez viška tečnosti i gnjecave teksture.

Mali savet: Pošto su krastavci prethodno posoljeni, pre nego što začinite salatu obavezno probajte jelo kako ne biste dodali više soli nego što je potrebno.