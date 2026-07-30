Rat na Bliskom istoku izaziva sve snažnije političke potrese i u državama koje nisu direktni učesnici sukoba.

U Jordanu je poslednjih dana pojačan pritisak dela javnosti na vlasti zbog prisustva američkih snaga, dok se istovremeno produbljuju podele oko bezbednosne i spoljnopolitičke strategije zemlje.

Stotine jordanskih političkih, pravnih i javnih ličnosti potpisale su otvoreno pismo u kojem zahtevaju povlačenje američkih trupa iz Jordana, objavio je Njujork tajms. U pismu se navodi da američko vojno prisustvo izlaže zemlju političkim, ekonomskim i društvenim rizicima i da bi moglo da uvuče Jordan u širi regionalni sukob.

Prema navodima lista, reč je o retkom javnom izazovu vlastima, koje tradicionalno strogo guše neslaganje. Vlada se nije oglasila povodom otvorenog pisma, dok potpisnici strahuju od mogućeg progona.

Organizatori upozoravaju da bi građani koji potpišu pismo mogli da se suoče čak i sa zatvorskim kaznama, a jordanski mediji odbijaju da objave njegov sadržaj. Takav razvoj događaja, prema ocenama iz teksta, ukazuje na dodatno pooštravanje zakonodavstva prema kritičarima vlasti.

Nezadovoljstvo u javnosti raste nakon sve učestalijih iranskih napada na američke vojne objekte u Jordanu. Prema navodima iz teksta, u zemlji se nalazi oko 4.000 američkih vojnika.

Napetost je postala vidljiva i u parlamentu. Jedan poslanik izviždan je nakon što je izrazio saučešće povodom pogibije američkih vojnika, dok je drugi optužio američku vojsku za ubijanje civila.

Uprkos rastućem nezadovoljstvu, jordanska vlada ostaje privržena savezništvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, pre svega zbog značajne finansijske pomoći koja je prošle godine iznosila 1,65 milijardi dolara.

Istovremeno, rat je teško pogodio turistički sektor, koji učestvuje sa do 18 odsto u prihodima Jordana.