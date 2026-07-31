To je pitanje koje intrigira mnoge, posebno kada neko uspe da doživi više od jednog veka u dobrom raspoloženju i okružen porodicom. Luis Kan, za kojeg se veruje da je trenutno najstariji muškarac u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže da ne postoji čudesni eliksir mladosti, već nekoliko jednostavnih pravila kojih se pridržavao tokom čitavog života.

U razgovoru za televiziju Fox 5 News otkrio je tri navike za koje veruje da su mu pomogle da doživi duboku starost. Njegova poruka je kratka i jasna – ne pijte alkohol, ne pušite i trudite se da svake noći dovoljno spavate. Pored toga, svima savetuje da budu dobri ljudi i da se prema drugima odnose sa poštovanjem.

Luis Kan rođen je 9. decembra 1914. godine u Kolumbiji. Kao mladić služio je u vojsci, a kasnije je osnovao autobusku kompaniju koja je povezivala udaljena ruralna mesta. Devedesetih godina sa suprugom Alisijom preselio se u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavio miran porodični život.

Danas živi u Nju Džerziju sa članovima porodice koji svakodnevno brinu o njemu. Okružen je velikom porodicom – ima desetoro dece, jedanaestoro unučadi, petoro praunučadi i dvoje čukununučadi. Upravo njih smatra svojim najvećim životnim bogatstvom.

Veći deo dana provodi mirno, posmatrajući avione kroz prozor i prisećajući se uspomena iz mladosti. Ribolov, kojim se godinama bavio, i dalje opisuje kao svoju najveću ljubav.

Prema podacima organizacije LongeviQuest, Luis Kan nalazi se među najstarijim živim ljudima na svetu. Iako stručnjaci naglašavaju da na dugovečnost utiču genetika, životne okolnosti i zdravstvena nega, njegove jednostavne poruke mnoge su podstakle da razmisle o sopstvenim navikama.

Možda tajna dugog života zaista nije u skupim preparatima i strogim dijetama, već u kvalitetnom snu, izbegavanju štetnih navika, mirnijem načinu života i ljudima koje volimo.