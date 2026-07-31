To je pitanje koje intrigira mnoge, posebno kada neko uspe da doživi više od jednog veka u dobrom raspoloženju i okružen porodicom. Luis Kan, za kojeg se veruje da je trenutno najstariji muškarac u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže da ne postoji čudesni eliksir mladosti, već nekoliko jednostavnih pravila kojih se pridržavao tokom čitavog života.

U razgovoru za televiziju Fox 5 News otkrio je tri navike za koje veruje da su mu pomogle da doživi duboku starost. Njegova poruka je kratka i jasna – ne pijte alkohol, ne pušite i trudite se da svake noći dovoljno spavate. Pored toga, svima savetuje da budu dobri ljudi i da se prema drugima odnose sa poštovanjem.

Luis Kan rođen je 9. decembra 1914. godine u Kolumbiji. Kao mladić služio je u vojsci, a kasnije je osnovao autobusku kompaniju koja je povezivala udaljena ruralna mesta. Devedesetih godina sa suprugom Alisijom preselio se u Sjedinjene Američke Države, gde je nastavio miran porodični život.

Danas živi u Nju Džerziju sa članovima porodice koji svakodnevno brinu o njemu. Okružen je velikom porodicom – ima desetoro dece, jedanaestoro unučadi, petoro praunučadi i dvoje čukununučadi. Upravo njih smatra svojim najvećim životnim bogatstvom.

Veći deo dana provodi mirno, posmatrajući avione kroz prozor i prisećajući se uspomena iz mladosti. Ribolov, kojim se godinama bavio, i dalje opisuje kao svoju najveću ljubav.

dddd

Prema podacima organizacije LongeviQuest, Luis Kan nalazi se među najstarijim živim ljudima na svetu. Iako stručnjaci naglašavaju da na dugovečnost utiču genetika, životne okolnosti i zdravstvena nega, njegove jednostavne poruke mnoge su podstakle da razmisle o sopstvenim navikama.

Možda tajna dugog života zaista nije u skupim preparatima i strogim dijetama, već u kvalitetnom snu, izbegavanju štetnih navika, mirnijem načinu života i ljudima koje volimo.