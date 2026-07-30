Telo Vere Pitulić (41), poreklom iz Srbije, pronađeno je pored državnog puta I35-E u Teksasu, a američka policija sumnja da ju je ubio njen partner Doni Benedikt (38). Istraga je u toku, a prema informacijama koje su porodica i prijatelji podelili sa medijima, motiv zločina mogao bi da bude ljubomora.

Kako su ispričali Verini rođaci, ona je 18. jula zajedno sa Benediktom otišla na zabavu u jedan klub u Karltonu. Prema njihovim navodima, par se tokom večeri posvađao, a Benedikt je, kako se sumnja, pod dejstvom alkohola pravio ljubomorne scene.

Nakon što su napustili klub, Veri se izgubio svaki trag. Porodica i prijatelji prijavili su njen nestanak 20. jula, a već narednog dana policija je dobila poziv da se pored auto-puta I35E nalazi osoba bez svesti u vozilu.

Kada su policija i vatrogasci iz Karltona stigli na lice mesta, pronašli su telo Vere u automobilu. Na osnovu dokaza prikupljenih tokom istrage, detektivi su pretražili kuću Donija Benedikta, a pronađeni tragovi doveli su do njegove identifikacije i hapšenja.

Policija Severnog Teksasa saopštila je da nastavlja istragu i prikupljanje dokaza protiv Benedikta, koji se tereti da je usmrtio Veru, a potom njeno telo ostavio u vozilu pored puta. Nadležni organi pozvali su sve koji imaju informacije o slučaju da se jave policiji.

Vera, poreklom iz okoline Užica, preselila se u Teksas 2013. godine. Njena porodica opisuje je kao brižnu majku, požrtvovanu sestru i osobu koja je uvek bila spremna da pomogne drugima.

- Ona je uvek bila moj oslonac, moja stena. Mogla je sve i sve je radila sa osmehom - rekla je njena rođaka Marijana.

Kako je navela, Vera je nakon smrti majke pomagala u odgajanju mlađe braće, a kasnije je bila posvećena svojoj deci i porodici.

- Niko ovo ne zaslužuje. Ona ovo jednostavno nije zaslužila - rekla je Marijana.

Verina braća pokrenula su akciju prikupljanja novca kako bi njeno telo prevezli u Srbiju, gde žele da joj prirede dostojanstven poslednji ispraćaj.

- Naša voljena sestra, majka i prijateljica tragično je izgubila život kao žrtva porodičnog nasilja. Iza sebe je ostavila dvoje dece, dva brata i mnoge ljude koji su je voleli i kojima će zauvek nedostajati - navela je porodica u apelu.

Za transport tela i neophodne procedure potrebno je oko 50.000 dolara. Do sada je prikupljeno nešto više od polovine tog iznosa putem platforme "GoFundMe".

Porodica kaže da želi da se Vera pamti po dobroti i ljubavi koju je pružala drugima, a ne po nasilju koje joj je oduzelo život.

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