Kada temperature postanu tropske, ventilator je jedan od najčešćih saveznika u borbi protiv vrućine. Međutim, mnogi automatski biraju najveću brzinu, iako to nije uvek najefikasnije ni najprijatnije rešenje.

Stručnjaci ističu da optimalna brzina ventilatora zavisi od toga da li spavate, radite ili boravite napolju, a pravilnim podešavanjem možete postići bolje rashlađivanje, manju potrošnju energije i duže trajanje baterije kod prenosivih modela.

Tokom spavanja birajte nižu brzinu

Za miran san preporučuje se niska ili srednja brzina ventilatora.

Blag protok vazduha može biti prijatniji od jakog duvanja, a ima i nekoliko prednosti:

smanjuje isušivanje kože i očiju;

ventilator radi tiše, pa manje ometa san;

kod prenosivih uređaja produžava trajanje baterije.

Takođe, nije preporučljivo da ventilator bude usmeren direktno u lice tokom cele noći.

Za rad od kuće dovoljan je lagan protok vazduha

Ako veći deo dana provodite za računarom, stručnjaci savetuju da koristite nižu brzinu.

Takvo podešavanje pruža dovoljno osveženja bez preterane buke, a istovremeno sprečava da vazduh razbacuje papire i druge predmete sa radnog stola.

U pokretu je najbolji srednji režim

Za šetnju, putovanje ili vožnju gradskim prevozom preporučuje se srednja brzina rada prenosivog ventilatora.

Ona pruža dobar balans između:

efikasnog rashlađivanja;

dužeg trajanja baterije;

prijatnog protoka vazduha.

Ovo podešavanje pogodno je i za boravak na aerodromima, autobuskim stanicama ili tokom razgledanja grada.

Maksimalna brzina za trening i boravak na otvorenom

Tokom fizičke aktivnosti organizam proizvodi više toplote, pa je tada opravdano koristiti visoku ili maksimalnu brzinu ventilatora.

Snažniji protok vazduha može pomoći da:

znoj brže isparava sa kože;

osećaj vrućine bude manji;

boravak na visokim temperaturama bude podnošljiviji.

Ovakvo podešavanje može biti korisno i tokom boravka na sportskim događajima, festivalima ili pri radu na otvorenom.

Ventilator ne hladi vazduh, već telo

Važno je imati na umu da ventilator ne snižava temperaturu prostorije, već strujanjem vazduha ubrzava isparavanje znoja sa kože, zbog čega se telo oseća rashlađenije.

Tokom ekstremnih vrućina, naročito kada temperature prelaze telesnu temperaturu, ventilator možda neće biti dovoljan za zaštitu od pregrevanja. U tim situacijama važno je unositi dovoljno tečnosti, boraviti u rashlađenim prostorijama i izbegavati duže izlaganje suncu u najtoplijem delu dana.