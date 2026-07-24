Desetine hiljada ljudi evakuiše se iz ovog turističkog mesta zapadno od Bordoa, dok vatrogasci danima pokušavaju da obuzdaju šumske požare koji besne u regionu Žironda, piše BBC.

Požari, koji su počeli u utorak u mestu Saumos, nastavili su da gore tokom noći, a vatra je do sada progutala 8.700 hektara (oko 21.500 ari) zemljišta.

U Španiji proglašena vanredna situacija

U međuvremenu, španska vlada proglasila je nacionalnu vanrednu situaciju zbog šumskih požara koji nekontrolisano besne u nekoliko oblasti u blizini glavnog grada Madrida.

Španski premijer Pedro Sančez govorio je o „dramatičnoj situaciji“ i pozvao građane da budu izuzetno oprezni. Tri požara gorela su zapadno od Madrida, u mestima Vila del Prado i San Martin de Valdeiglesijas.

"Uništeno 50 kuća"

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez rekao je da je 40.000 ljudi već evakuisano ili se nalazi u procesu evakuacije sa poluostrva Kap Ferе, koje sa jedne strane izlazi na Atlantski okean, a sa druge na zaliv Arkašon.

„Ukupno je izgorelo 80 kuća, od kojih je oko 50 potpuno uništeno“, rekao je on novinarima.

Gradonačelnik mesta Ares, koje se nalazi jugoistočno od Lež-Kap-Ferea na obali zaliva Arkašon, rekao je da se i njegov grad evakuiše. Lokalni odbornik naveo je da je 2.000 evakuisanih osoba sa poluostrva već stiglo čamcima u luku Arkašon, na južnoj strani zaliva.

Dalje niz atlantsku obalu, u blizini grada Biskaros u francuskoj oblasti Landes, još jedan veliki požar koji je izbio u četvrtak popodne doveo je do evakuacije više od 23.000 ljudi.

Oko 18.000 ljudi u Biskarosu i 5.000 u Parentis-en-Bornu morali su da napuste svoje domove, kampove, starački dom i letnji kamp.

Poginula dva vatrogasca

Nema novih žrtava prijavljenih tokom noći na jugozapadu Francuske, iako su u utorak poginula dva vatrogasca dok su gasili požar u blizini aerodroma u Bordou.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je u četvrtak uveče da je situacija sa šumskim požarima u zemlji „veoma napeta“, naročito u regionu Žironda.

Prefekt Žironde Sofi Broka naredila je „završnu fazu“ evakuacije poluostrva u ranim jutarnjim satima u petak.

Stanovnicima je naređeno da napuste područje glavnim putem D106 u pravcu Bordoa, dok su čamci bili dostupni za prevoz drugih ljudi između 7:00 i 10:00 po lokalnom vremenu sa četiri pristaništa. Put prolazi istočnom stranom poluostrva i predstavlja jedini kopneni izlaz iz tog područja.

Oko 20.000 ljudi u regionu Žironda bilo je evakuisano u četvrtak, a mnogi od njih bili su turisti iz kampova na poluostrvu.

Dodatne evakuacije sprovedene su i u mestu La Porge u četvrtak uveče, a gospođa Broka rekla je da je sve proteklo „mirno“.

Dodala je da će kuće u evakuisanim područjima biti nadgledane kako bi se sprečile krađe i vandalizam.

„Značajni resursi“ i dalje se nalaze na terenu u borbi protiv požara, dok se dodatna pomoć iz kopnenih i vazdušnih jedinica očekuje u narednim satima.

Stanovništvu je poručeno da ne odlazi u pogođena područja.

Šumski požari u Španiji „gutaju hiljade hektara“

U Španiji, vatrogasci se bore protiv šumskih požara u nekoliko oblasti nedaleko od Madrida, a ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska proglasio je nacionalnu vanrednu situaciju zbog požara u mestima Vila del Prado i San Martin de Valdeiglesijas u regionu Madrida, kao i u mestu Burgohondo u provinciji Avila.

Pedro Sančez rekao je da šumski požari „gutaju hiljade hektara“ i da pogađaju brojne zajednice.

„Vlada je rasporedila sve raspoložive resurse. Biće uz vas tokom vanredne situacije i tokom oporavka“, poručio je on.

Lokalne službe za vanredne situacije saopštile su da je više od 10.000 ljudi evakuisano.

U petak ujutru saopšteno je da su oba požara i dalje „van kontrole“, iako je njihovo širenje poslednjih sati bilo „ograničeno“.

Evakuisani su i Aldea del Fresno, kao i još neka područja u regionu.