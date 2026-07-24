"To ne može da se kaže za Evropsku uniju. Ako uporedite naše zakone o radu sa zakonima SAD, mi imamo plaćene odmore, veoma dobre uslove rada za naše zaposlene, tako da to nije baš osnovano", rekla je Kalas za Rojters na marginama sastanka ASEAN-a u Manili.

Administracija predsednika Donalda Trampa uvela je nove tarife od 10 i 12,5 odsto na robu od 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, zbog navoda o nedovoljnom sprovođenju propisa protiv prinudnog rada.

Na pitanje da li je EU očekivala da će biti uključena u akciju SAD, Kalas je odgovorila da to nije bilo očekivano.

"Ko može da prati tarife koje se uvode i ukidaju?", upitala je ona.

Kalas je dodala da će EU tražiti pojašnjenje od Vašingtona, navodeći da je blok poštovao obaveze prema transatlantskom trgovinskom sporazumu postignutom prošle godine i da

nove tarife vidi kao šok.

"Imali smo dogovor sa Amerikom i pridržavali smo se tog sporazuma, odnosno tog njegovog dela", rekla je ona, dodajući da je stoga negativno iznenađenje što se taj sporazum ne poštuje.

Pored toga, Kalas je istakla da je najnoviji paket sankcija Evropske unije protiv Rusije usmeren na vršenje većeg pritiska na Moskvu i ograničavanje njene sposobnosti da finansira rat u Ukrajini i istakla da sankcije utiču na rusku ekonomiju i otežavaju Moskvi pribavljanje kapitala u inostranstvu.

"Jasno je da, kada uvedemo ove mere, one deluju u kombinaciji sa drugim elementima", kazala je ona.

Evropska unija je odobrila 21. paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uvodeći ograničenja za bankarski sektor te zemlje i mreže kriptovaluta, saopštio je Savet EU u četvrtak, a Kalas je ukazala da su sankcije samo jedan element šire evropske strategije da se izvrši pritisak na Rusiju kako bi ušla u ozbiljne pregovore sa Ukrajinom.

"Razmatramo šta još možemo da učinimo kako bismo izvršili pritisak na Rusiju da zaista sedne za pregovarački sto i pregovara sa Ukrajinom", zaključila je šefica evropske diplomatije.