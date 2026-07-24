Predsednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš poručio je da je vladajuća koalicija u tom gradu stabilna, uprkos političkim turbulencijama i izlasku Pokreta Evropa sad (PES) iz lokalne vlasti.

Gostujući u emisiji „Dobro jutro Crna Goro“, Vraneš je kazao da je PES na prethodnim lokalnim izborima osvojio četiri odbornička mandata, ali da danas ima dva odbornika, nakon što su ih dvojica napustila.

„Pokušali su da obore budžet, nisu uspeli da uvedu prinudnog upravnika. Imali smo političku krizu koja je trajala puna tri meseca“, rekao je Vraneš.

On je naveo da odbornici PES-a sada sede u opozicionim klupama zajedno sa DPS-om, ali da pojedini funkcioneri te partije i dalje obavljaju izvršne funkcije u opštini.

„Glavna menadžerka iz Pokreta Evropa sad i dalje je glavna menadžerka i mislim da nema nameru da napusti tu funkciju“, kazao je Vraneš.

Prema njegovim rečima, bez obzira na političke razlike, odnosi unutar lokalne uprave ostali su korektni.

„Svaka politička partija u Pljevljima dala je svog predstavnika u izvršnoj vlasti i odlično funkcionišemo. To pokazuju rezultati na terenu, koliko radimo, gradimo i koliko su građani zadovoljni. Ova koalicija je veoma stabilna“, poručio je predsednik Opštine.

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