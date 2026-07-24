Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije o proizvodnji komponenti, materijala i sirovina neophodnih za serijsku proizvodnju naoružanja, vojne i specijalne tehnike.

Otvarajući sednicu, Putin je istakao da je Rusija među retkim državama koje imaju mogućnost da samostalno obezbede sve ključne elemente potrebne za razvoj i modernizaciju vojne opreme.

„Kao što je poznato, Rusija je jedna od retkih zemalja u svetu koja samostalno proizvodi neophodne materijale, komponente i sirovine za serijsku proizvodnju perspektivnih, kao i modernizaciju postojećih modela naoružanja, vojne i specijalne tehnike“, rekao je Putin.

On je dodao da je reč o složenom procesu koji zahteva koordinaciju velikog broja državnih resora.

„Kao što je uvek slučaj u ovako velikom poslu, postoji mnogo pitanja koja se tiču praktično svakog resora. O tome ćemo danas razgovarati“, poručio je predsednik Ruske Federacije.