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Putin okupio državni vrh: Rusija samostalno proizvodi ključne komponente za naoružanje
Predsednik Rusije poručio da zemlja poseduje kapacitete za proizvodnju ključnih materijala i komponenti za razvoj vojne tehnike
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