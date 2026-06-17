Sezona uragana na Atlantiku počela je formiranjem tropske oluje Artur, koja donosi snažne padavine duž obale Meksičkog zaliva i preti da izazove opasne bujične poplave u južnim delovima Sjedinjenih Američkih Država.

Ova prva tropska oluja u sezoni formirala se u sredu i zahvatila države poput Teksasa i Luizijane. Prema upozorenjima Nacionalnog centra za uragane, glavnu opasnost predstavlja dugotrajan, višednevni period obilnih padavina koji bi mogao dovesti do po život opasnih bujičnih poplava.

Upozorenja na poplave već su na snazi u širem području Hjustona, a očekuje se njihovo širenje širom regiona čak i nakon što centar oluje prođe.

Oluja već odnela život

Oluja je već odnela jedan mladi život u utorak uveče, kada se petnaestogodišnji dečak udavio u poplavljenom retenzionom jezeru nedaleko od Hjustona.

Nesreća se dogodila dok se grupa tinejdžera igrala u blizini gradilišta, a telo dečaka pronašli su spasioci nakon opsežne potrage uz pomoć sonarne tehnologije. Lokalna policija je istakla da ovaj tragični događaj služi kao mračan podsetnik na opasnosti koje sa sobom nose poplavne vode.

Centar oluje se pomera

Centar oluje se u sredu ujutru nalazio oko 90 kilometara od mesta Port O'Konor u Teksasu, krećući se ka severoistoku brzinom od blizu 15 kilometara na čas, pri čemu se očekuje njeno ubrzanje.Artur donosi maksimalnu brzinu vetra od oko 75 kilometara na čas, a prognozira se slabljenje oluje po prelasku dublje na kopno, te bi ona mogla da se potpuno rasprši do srede uveče ili rano u četvrtak.

Ipak, opasnost ne prestaje, jer se bujične poplave očekuju sve do petka i u delovima Luizijane, Misisipija, Alabame, Džordžije, kao i na severozapadu Floride.

Prognozira se ukupno od 13 do 25 centimetara kiše, dok bi u pojedinim izolovanim mestima moglo pasti i oko 50 centimetara. Osim kiše, kombinacija olujnih i plimskih talasa preti da poplavi inače suva priobalna područja, dok smrtonosni talasi i opasne morske struje pogađaju severozapadnu obalu Meksičkog zaliva.

Pored toga, meteorolozi upozoravaju na mogućnost pojave tornada, a ta opasnost trajaće sve do četvrtka.

(Guardian)