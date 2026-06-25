Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS) saopštio je da je zemljotres registrovan u 8.10 časova po lokalnom vremenu, sa epicentrom oko 11 kilometara severno od Redvud Velija, slabo naseljenog područja u unutrašnjosti okruga Mendosino u Kaliforniji, preneo je CBS Njuz.

Iz Kancelarije okruga Mendosino saopšteno je da je prijavljeno nekoliko povređenih, ali da za sada nema poginulih.

Podrhtavanje tla osetilo se i u Sakramentu, dok su u gradu Vilits, u blizini epicentra, zabeleženi prekidi u snabdevanju električnom energijom.

Prema podacima USGS-a, zemljotres se dogodio na dubini od oko osam kilometara, a nivo upozorenja označen je žutom bojom, što ukazuje na mogućnost nastanka manje materijalne štete.

Nacionalni centar za upozoravanje na cunami saopštio je da nakon zemljotresa nije izdato upozorenje niti postoji opasnost od cunamija.

Katastrofa u Venecueli

Istog dana, Venecuelu pogodila dva razorna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena čiji su epicentri bili 28 i 34 kilometara severozapadno od grada Montalbana, na dubini od 13,2 kilometra i prema prvim podacima poginulo je najmanje 32, povređeno više od 700 osoba.

Navodi se da su to najjači i najrazorniji zemljotresi u poslednjih 126 godina, kao i da je dosta zgrada urušeno.

Građanima je savetovano da tokom noći ostanu na trgovima i ulicama zbog mogućih naknadnih potresa ili uzrušavanja zgrada, a najkritičnije je prema zvaničnicima u primorskom gradu La Gvardija koji je proglašen zonom katastrofe i u njemu je srušeno najmanje 15 zgrada.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje u zemlji zbog zemljotresa.

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