Grčka nacionalna meteorološka služba (EMY) izdala je vanredno upozorenje (Red Alert) zbog pogoršanja vremena od 23. do 25. jula. Nakon višednevnih vrućina, očekuju se jaki pljuskovi, grmljavina, olujni vetar, a lokalno je moguć i grad.

U petak (24. jula) nestabilno vreme očekuje se i na Halkidikiju i u Solunu, uz mogućnost obilnih padavina i jakih udara vetra.

Ukoliko primetite približavanje nevremena, napustite plažu i izađite iz mora.

Izbegavajte vožnju tokom najjačih pljuskova i pratite uputstva nadležnih službi.

Nevreme neće zahvatiti celu Grčku istovremeno, ali ako boravite ili putujete ka severu zemlje, pratite vremensku prognozu.

(grčkainfo)