Abot je naveo da je jedan muškarac poginuo u blizini mesta Komfort, a drugi u okolini Juvalda, i pozvao je stanovnike da se klone poplavnih voda i potraže više terene zbog očekivanog daljeg rasta vodostaja, preneo je CBS.

Prema njegovim rečima, službe su do sada izvele više od 230 spasavanja iz poplavljenih kuća i vozila, a u akcijama učestvuje oko 2.350 pripadnika hitnih službi, uključujući policiju i specijalizovane spasilačke timove.

U operacijama se koristi više od 85 čamaca, 21 letelica i više od 200 vozila za vanredne situacije.

Vlasti su u Juvaldu upozorile stanovnike u blizini reke Leone da se evakuišu na više terene nakon izlivanja reke i opasnosti od naglog nadiranja vode.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je to područje do juče primilo gotovo 55 centimetara kiše.

Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) rasporedila je pet timova za potragu i spasavanje kako bi pružila podršku lokalnim vlastima.

U pojedinim delovima Teksasa od početka sedmice palo je više od 60 centimetara kiše, što je dovelo do plavljenja puteva, vozila i stambenih objekata.

Lokalni zvaničnici navode da su pojedina područja pogođena najtežim poplavama od 2015. godine, dok su jaki vetrovi, koji su dostizali brzinu do 160 kilometara na čas, oštetili objekte i infrastrukturu, prenosi Tanjug.

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