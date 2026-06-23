Najmanje dve osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila u jednoj biblioteci u Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.Pucnjava se dogodila u gradu Čiku na severu ove američke države, a jedan osumnjičeni je u pritvoru, prenosi Asošiejted pres.

Policija je navela da je odgovorila na poziv u kojem su se čuli zvuci pucnjave i vrisci ljudi iz biblioteke.

- Kada su policajci ušli u biblioteku, osumnjičeni je pobegao na zadnja vrata. Dodatne snage reda iza biblioteke privele su osumnjičenog - rekao je načelnik policije Bili Oldridž.

Prema njegovim rečima, taj incident je veoma tužan i traumatičan za mnoge ljude.

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Ulice oko biblioteke su privremeno zatvorene, a za ljude koji su bili u zgradi postavljen je centar za ponovno okupljanje porodica.

Jedno dete je prevezeno u bolnicu sa lakšom povredom. Policija nije objavila ime osumnjičenog niti detalje o tome šta je izazvalo pucnjavu, ali je navela da veruje da je strelac delovao sam.

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AP dodaje da je policija rekla neće objaviti imena ubijenih dok se ne obaveste najbliži rođaci.

Lokalne vlasti pozvale su ljude da izbegavaju odlazak u to područje.

(Tanjug)