Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i poslanik te stranke Vladislav Bojović, tokom zvanične posete Vašingtonu i Kapitol hilu, sastali su se sa kongresmenkom Anom Paulinom Lunom, uticajnom članicom srpskog kokusa u američkom Kongresu, saopšteno je iz DNP-a.

Kako su naveli, tokom razgovora Knežević je upoznao kongresmenku sa aktuelnom političkom situacijom u Crnoj Gori, posebno ukazujući na, kako je saopšteno, institucionalnu diskriminaciju srpskog naroda.

Istakao je da aktuelna Vlada ne želi da normira srpski jezik kao službeni i izjednači ga sa crnogorskim, kao ni da omogući dvojno državljanstvo za oko 300.000 ljudi poreklom iz Crne Gore koji žive u inostranstvu.

Iz DNP-a navode da je Ana Paulina Luna izrazila spremnost da se lično angažuje na jačanju saradnje i institucionalnom prepoznavanju prava srpskog naroda u Crnoj Gori.

Delegacija DNP-a kongresmenki je poklonila zbirku „Collection of Serbian Monasteries“, dok joj je Milan Knežević uručio i ikonu Svetog proroka Ilije. Kako se navodi u saopštenju, Luna je poručila da će pravoslavno nasleđe i duhovna baština zauzimati posebno mesto u njenom kabinetu u Vašingtonu.

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