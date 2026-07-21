Poslanik u Skupštini i Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević je izjavio da većina građana Crne Gore smatra Rusiju bratskom zemljom i ne podržava antirusku retoriku aktuelne vlade.

On je u intervjuu za ruske "Vesti" izjavio da Crna Gora od NATO-a nije dobila ništa osim naređenja za povećanje vojnih rashoda.

Knežević je podsetio da je Crna Gora postala članica NATO-a 2017. godine, i to bez referenduma o tom pitanju, napomenuvši da je većina crnogorskih građana i dalje protiv članstva u alijansi.