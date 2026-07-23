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Lekari nisu uspeli da ga spasu, porodica preuzima telo: Kako je završio "korona kid", hrvatski biznismen koji je falsifikovao kovid testove

Filipu Mihaliću, poznatom kao "Korona Kid", iznenada je pozlilo u Dominikanskoj Republici. Lekari nisu uspeli da ga spasu, a porodica je otputovala po njegovo telo.

 
Autor:  Milica Krstić
23.07.2026.09:53
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Lekari nisu uspeli da ga spasu, porodica preuzima telo: Kako je završio "korona kid", hrvatski biznismen koji je falsifikovao kovid testove
Foto: Youtube/Index Video
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Filip Mihalić (27), u javnosti poznat kao "Korona Kid" zbog afere sa falsifikovanim kovid testovima, preminuo je u Dominikanskoj Republici, nezvanično saznaje hrvatski portal 24sata iz izvora bliskih njegovoj porodici.

Iako iz Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske navode da još čekaju zvaničnu potvrdu smrti, kao i da nadležni sudovi u Varaždinu nisu dobili službenu informaciju, porodica je, prema pisanju medija, već krenula po njegovo telo.

Uzrok smrti za sada nije zvanično potvrđen. Njegovi prijatelji tvrde da mu je tokom boravka u Dominikanskoj Republici iznenada pozlilo i da lekari u tamošnjoj bolnici nisu uspeli da mu spasu život.

Čekalo ga suđenje zbog afere sa lažnim kovid testovima

U Hrvatskoj je Mihalića uskoro čekao početak suđenja zbog optužbi koje se odnose na period pandemije koronavirusa.

Nakon sprovedene istrage i podizanja optužnice Županijskog državnog tužilaštva u Varaždinu, Filip Mihalić i njegov otac Anđelko Mihalić, bivši poslanik HDZ-a, teretili su se za falsifikovanje lekova ili medicinskih proizvoda, kao i za pranje novca.

Prema navodima policije i tužilaštva, otac i sin su preko svoje kompanije u Kini nabavili opremu za proizvodnju kovid testova, koju su potom prebacili u Tursku. U fabrici u Istanbulu organizovali su proizvodnju falsifikovanih testova koji su izgledom, sastavom i ambalažom oponašali proizvode kompanije Xiamen Boson Biotech.

Lažni testovi su zatim, uz falsifikovanu dokumentaciju, uvoženi u Hrvatsku, odakle su prodavani bolnicama, apotekama i drugim ustanovama u Hrvatskoj, ali i u Grčkoj, Rumuniji, Austriji, Španiji i Nemačkoj.

Prema optužnici, na tržište je plasirano više od 1,3 miliona falsifikovanih testova, a na taj način ostvarena je protivpravna imovinska korist od 445.932 evra.

Filip Mihalić se dodatno teretio i za pranje novca. Istraga je pokazala da je novac podizao sa računa firme, deo prebacivao na račune drugih osoba kao pozajmice, dok je najveći deo isplatio sebi kao dobit kompanije, a zatim ga oročio u banci.

Tužilaštvo je zatražilo oduzimanje kompletne protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 445.932,35 evra. Tokom istrage, i Filipu i njegovom ocu bio je određen istražni pritvor.

(Alo.rs/Dnevnik.hr)

 
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