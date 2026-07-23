Lekari nisu uspeli da ga spasu, porodica preuzima telo: Kako je završio "korona kid", hrvatski biznismen koji je falsifikovao kovid testove

Filip Mihalić (27), u javnosti poznat kao "Korona Kid" zbog afere sa falsifikovanim kovid testovima, preminuo je u Dominikanskoj Republici, nezvanično saznaje hrvatski portal 24sata iz izvora bliskih njegovoj porodici.

Iako iz Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske navode da još čekaju zvaničnu potvrdu smrti, kao i da nadležni sudovi u Varaždinu nisu dobili službenu informaciju, porodica je, prema pisanju medija, već krenula po njegovo telo.