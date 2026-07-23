Godinama se unutar katoličke crkve u Hrvatskoj zataškavao slučaj seksualnog zlostavljanja učenika i kasnije studenta koje je, prema njegovim tvrdnjama, počelo dok je još bio maloletan i trajalo je gotovo deset godina! O svemu su, prema informacijama do kojih je došao Dnevnik.hr, bili upoznati hrvatski biskupi, a kasnije i Vatikan, međutim ozbiljna istraga godinama nije pokrenuta niti su utvrđene odgovornosti.

Dnevnik je do informacija došao preko izvora u crkvi i van nje, kao i uvidom u dokumentaciju. Kako se navodi, trenutno se u crkvi razmatra šta učiniti vezano za ovaj slučaj, a o dramatičnosti situacije govore i pokušaji izbegavanja odgovornosti i međusobnog prebacivanja krivice među sveštenicima, koji su svesni koliko će ova afera štetiti crkvi.

Primetne promene u ponašanju

Seksualno zlostavljanje polaznika Međubiskupijske gimnazije na zagrebačkoj Šalati, prema njegovim tvrdnjama, počelo je ranih 2000-ih, kada je imao samo 16 godina, a trajalo je desetak godina, i nakon što je nastavio obrazovanje na Bogoslovskom fakultetu u Đakovu, na petogodišnjim filozofsko-teološkim studijama.

Iako su promene u ponašanju bile primetne, niko iz njegove okoline, rodbina, prijatelji i kolege, nije mogao ni da zamisli traume kroz koje je mladić prolazio i zbog kojih je tonuo u zavisnost od alkohola i droge. Alkohol je počeo da pije već u gimnaziji, kada se znao i napiti kako bi lakše istrpeo zlostavljanja, kasnije je uzimao i razne droge, a na petoj godini studija izbačen je s Bogoslovskog fakulteta zbog alkoholizma.

Prema dostupnim informacijama, ispovednici u gimnaziji su žrtvi, kad im se ispovedila o zlostavljanju koje doživljava, govorili da sve što pre zaboravi. Delom i zbog toga, žrtva je razvila osećaj krivice, a zlostavljač ga je "držao pod kontrolom" svojim autoritetom, novčanim darovima i omogućavajući mu pristup alkoholu, koji je mladić sve češće konzumirao.

Žrtva imenovala zlostavljača

Kolike je posledice zlostavljanje ostavilo na žrtvu, pokazuje da su joj kasnije dijagnostifikovani posttraumatski stresni poremećaj, trajne promene ličnosti nakon traume katastrofalnog intenziteta, kao i poremećaji uzrokovani drogama i alkoholom.

Tek 2012., nakon što je otišao da živi i studira bogosloviju u Beču, počelo je da se saznaje za strahote koje je mladić prošao. Naime, jednom je u stanju rastrojstva i boli ispričao sve o seksualnom zlostavljanju koje je proživljavao desetak godina svom kolegi sa studija, koji je o tome pisao tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću. Naime, žrtva je kao svog zlostavljača imenovala bivšeg biskupovog bliskog saradnika.

Zanimljivo je da je navodni zlostavljač danas na visokoj poziciji u HBK-u zadužen za rad katoličkih škola.

Na kolegu zlostavljanog mladića, koji je slučaj prijavio biskupu Škvorčeviću, kasnije se vršio pritisak da promeni iskaz i sistematski je proganjan, tvrde izvori.

Pisani i digitalni dokazni materijal

Škvorčević je, prema informacijama koje je dobio Dnevnik, tada čak i zadužio jednog sveštenka da pokrene istragu, a iako je veća količina pisanih i digitalnih dokaznih materijala, korespodencije između žrtve i zlostavljača, ukazivala na istinitost tvrdnji žrtve i o njegovoj dubokoj zavisnosti od zlostavljača, od istrage na kraju nije bilo ništa.

Zlostavljani mladić tada je čak i napisao pismo Škvorčeviću u kojem je negirao zlostavljanja, verovatno zbog srama ili straha od posledica i zbog zavisnosti od zlostavljača, ali je kasnije ponovo potvrdio da je zlostavljanja bilo.

U pokušaju da stupe u kontakt sa Škvorčevićem, koji je već dve godine u penziji, poslat je upit Požeškoj biskupiji da li je on, dok je bio biskup, bio upoznat sa optužbama protiv njegovog tadašnjeg bliskog saradnika i šta je preduzeo kada je saznao za taj slučaj. Takođe je postavljeno pitanje da li u biskupiji postoje zapisi o tome da se postupalo po tom slučaju i da li je on tada prijavljen nadležnim crkvenim i državnim vlastima.

Više sveštenika bilo upoznato

- Požeški biskup Ivo Martinović, po saznanju za predmetne navode, postupio je u skladu s važećim crkvenim i građanskim propisima te o njima obavestio nadležna državna tela i Nacionalnu službu HBK-a za zaštitu maloletnika i ranjivih osoba. Budući da su u toku postupanja nadležnih tela, radi zaštite njihovog sprovođenja i svih uključenih osoba Požeška biskupija u ovom trenutku ne može davati dodatne informacije niti komentarisati pojedinosti slučaja - odgovor je biskupije, iz kojeg proizlazi da je slučaj državnim vlastima prijavljen tek nakon što je Škvorčević otišao u penziju, a došao Martinović, koji je na čelu biskupije dve godine.

Izvori tvrde da je s tragičnim zlostavljanjem bilo upoznato više sveštenika iz Požege, Đakova, Zagreba i šire, ali mnogi zbog straha od osvete nisu imali hrabrosti da progovore o tome niti da pomognu žrtvi i njegovoj porodici. Oni retki koji su nešto pokušali, bili su prozivani, maltretirani i marginalizovani.

Jedan od detalja priče koji ukazuje na to da je zlostavljanje bilo zataškavano dugi niz godina leži izvan granica Hrvatske. Naime, nekoliko godina nakon odlaska u Beč, gde je primljen na tamošnju Bogosloviju, zlostavljani mladić svoje traume ispričao je tadašnjem bečkom nadbiskupu, kardinalu Crhistophu Schönbornu, koji je 2018. o svemu pisao hrvatskim biskupima, ali i Dikasteriju za biskupe u Vatikanu.

Ne žele da istina izađe na videlo

Naime, prema informacijama kojima je kardinal tada raspolagao, navodni zlostavljač bio je na listi za biskupsku službu, pa je želeo da se ceo slučaj temeljno istraži, da se ne dogodi da osoba koja se optužuje za zlostavljanje postane biskup, kao i da ostane sveštenik ako se optužbe pokažu istinitim.

Kako tadašnje obraćanje nije urodilo plodom, Schönborn je u više navrata upozoravao hrvatske biskupe na ovaj slučaj, ali bez rezultata, a poslednji put početkom ove godine obratio se Dikasteriju za nauku vere u Vatikanu, čijem je prefektu, kardinalu Víctoru Manuelu Fernandezu, izrazio sumnju da bi slučaj zlostavljanja maloletnog gimnazijalca mogao postati predmet sistemskog zataškavanja.

Od Fernandeza je zatražio da Dikasterij uzme ovaj slučaj u razmatranje, a u obraćanju je jasno prozvao hrvatske biskupe i sveštenike da znaju za ceo slučaj, ali da ne žele da istina izađe na videlo.

Da li je upoznata s optužbama u ovom slučaju i da li su nadležne crkvene institucije pokrenule istragu, kao i da li je ceo slučaj prijavljen državnim vlastima, upitana je i Hrvatska biskupska konferencija.

Biskup Uzinić se ne seća slučaja

- Požeška biskupija je ove godine obavestila Nacionalnu službu Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloletnika i odraslih ranjivih osoba o pomenutom slučaju. U skladu sa važećim propisima, Nacionalna služba HBK-a o navedenom je obavestila nadležna državna tela. S obzirom na to da su postupanja nadležnih tela u toku, nismo u mogućnosti da dajemo dodatne informacije niti komentarisati pojedinosti predmeta - odgovorili su iz HBK-a.

Sa slučajem je 2013. ili 2014. bio upoznat i tadašnji dubrovački biskup Mate Uzinić, današnji riječki nadbiskup, ali on poručuje da se ne seća tog slučaja.

- Nažalost, nadbiskup Uzinić se ne seća detalja vezanih za tu optužbu, a u arhivi o tome nema podataka. U vremenu koje spominjete, u slučajevima kada nije bio nadležan za sprovođenje istrage, nadbiskup bi one koji su mu se poverili redovno uputio da prijavu podnesu nadležnim telima.

Alo/Dnevnik

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