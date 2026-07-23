On je istakao da hrvatska politika mora biti beskompromisna kada je reč o zaštiti ljudskih vrednosti i nacionalnih interesa, ali da se državni poslovi uvek vode kroz procenu, kalkulaciju i zaštitu sopstvenih interesa.

„Znamo kako je izgledalo kada su Hrvatsku vodili nepokolebljivi tipovi s levice i desnice, boljševici i Hitlerovi saveznici. Ta vrsta doslednosti i isključivosti u politici nije dobra“, rekao je Milanović, dodajući da Hrvatska danas živi od mira i svog međunarodnog ugleda.

Predsednik je poručio da država treba da vodi odgovornu politiku bez, kako je rekao, „ludih zaveta i obećanja“, osim obećanja da će se ljudi ponašati odgovorno.

„Pri donošenju odluka gledaćemo svoje interese, ali svojim saveznicima nećemo zabijati nož u leđa. Za takvu bi Hrvatsku potpisali svi koji su u našoj istoriji nešto značili“, zaključio je Milanović.

Govoreći o istorijskim podelama, predsednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je da bi rasprave o tome „ko je gde bio 1941. i 1945. godine“ trebalo ostaviti prošlosti, ocenjujući da je to „najpametnije“.

On je istakao da hrvatska politika mora biti beskompromisna kada je reč o zaštiti ljudskih vrednosti i nacionalnih interesa, ali da se državni poslovi uvek vode kroz procenu, kalkulaciju i zaštitu sopstvenih interesa.

„Znamo kako je izgledalo kada su Hrvatsku vodili nepokolebljivi tipovi s levice i desnice, boljševici i Hitlerovi saveznici. Ta vrsta doslednosti i isključivosti u politici nije dobra“, rekao je Milanović, dodajući da Hrvatska danas živi od mira i svog međunarodnog ugleda.

Predsednik je poručio da država treba da vodi odgovornu politiku bez, kako je rekao, „ludih zaveta i obećanja“, osim obećanja da će se ljudi ponašati odgovorno.

„Pri donošenju odluka gledaćemo svoje interese, ali svojim saveznicima nećemo zabijati nož u leđa. Za takvu bi Hrvatsku potpisali svi koji su u našoj istoriji nešto značili“, zaključio je Milanović.