Novi detalji pojavili su se u slučaju smrti Filipa Mihalića (27), hrvatskog preduzetnika i člana HDZ-a, koji je preminuo tokom boravka u Dominikanskoj Republici.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Indeks, Mihalić je bio u dobroj fizičkoj formi, ali je nakon jednog noćnog izlaska zadobio povredu zbog koje je zatražio pomoć lekara.

Pozlilo mu po povratku iz bolnice

Kako navode izvori bliski porodici, lekari su mu ukazali pomoć, propisali terapiju i otpustili ga na kućno lečenje.

Međutim, ubrzo nakon povratka iz zdravstvene ustanove iznenada mu je pozlilo.

Prema tim navodima, preminuo je usled srčanog zastoja.

Za sada nije poznato da li je upravo propisana terapija, u kombinaciji sa supstancama koje je ranije konzumirao, dovela do fatalnog ishoda. Tačne okolnosti i uzrok smrti biće poznati tek nakon zvanične istrage.

Hrvatsko ministarstvo: Čekamo zvaničnu potvrdu

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da još nije dobilo zvaničnu potvrdu o smrti hrvatskog državljanina.

Kako navode, Ambasada Hrvatske u Vašingtonu u kontaktu je sa porodicom i nadležnim institucijama Dominikanske Republike, a javnost će biti obaveštena kada budu dostupne nove informacije.

Od Kolumbije do velike afere sa kovid testovima

Pre odlaska u Dominikansku Republiku, Mihalić je oko godinu i po dana živeo u Kolumbiji.

Po povratku u Hrvatsku uhapšen je zajedno sa ocem u istrazi zbog sumnje da su učestvovali u aferi sa lažnim kovid testovima, nakon čega je određeno vreme proveo u istražnom zatvoru.

Protiv njih je kasnije podignuta optužnica zbog sumnje da su organizovali uvoz i distribuciju više od milion falsifikovanih antigenskih testova koji su, prema navodima tužilaštva, prodavani u Hrvatskoj i još nekoliko evropskih država.

Poslednja objava privukla pažnju

Nekoliko dana pre smrti Mihalić je na društvenim mrežama objavio poruku u kojoj je govorio o veri, životnim vrednostima i novcu.

Napisao je da je u mladosti zarađivao velike sume novca, ali da je, kako je naveo, premalo pažnje posvećivao hrišćanskom načinu života.

Ako sav novac, svi automobili i svi noćni izlasci služe samo tome da oko sebe okupljaš prazne ljude, onda nisi dobio ništa, već si izgubio - napisao je Mihalić.

Pozvao je ljude da žive u skladu sa hrišćanskim vrednostima i poručio da uspeh bez vere nema trajnu vrednost.

Izvor: Indeks.hr