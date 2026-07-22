Filip Mihalić (27), član HDZ-a i jedan od optuženih u velikoj aferi sa falsifikovanim kovid testovima, preminuo je u Dominikanskoj Republici, prenosi hrvatski portal 24sata, pozivajući se na izvore bliske porodici.

Iako iz Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske navode da još čekaju zvaničnu potvrdu smrti, hrvatski mediji pišu da je porodica već otputovala u Dominikansku Republiku kako bi preuzela njegovo telo.

Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici

Prema nezvaničnim informacijama, Mihaliću je tokom boravka u Dominikanskoj Republici iznenada pozlilo.

Njegovi prijatelji tvrde da je hitno prebačen u bolnicu, ali da lekari nisu uspeli da mu spasu život. Uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten.

Čekalo ga suđenje zbog milionske afere

Mihalić je bio među optuženima u jednom od najvećih slučajeva vezanih za falsifikovane kovid testove tokom pandemije.

Županijsko državno tužilaštvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv njega i njegovog oca Anđelka Mihalića, bivšeg poslanika HDZ-a, zbog sumnje na falsifikovanje medicinskih proizvoda i pranje novca.

Prema optužnici, preko svoje kompanije nabavili su opremu za proizvodnju kovid testova u Kini, koja je potom prebačena u Tursku, gde su, kako tvrdi tužilaštvo, organizovali proizvodnju falsifikovanih testova koji su izgledom i ambalažom oponašali proizvode kompanije Xiamen Boson Biotech.

Više od milion testova završilo na tržištu

Prema navodima istrage, više od 1,3 miliona falsifikovanih kovid testova završilo je na tržištima Hrvatske, Grčke, Rumunije, Austrije, Španije i Nemačke.

Tužilaštvo tvrdi da je na taj način ostvarena protivpravna imovinska korist od 445.932 evra.

Filip Mihalić se teretio i za pranje novca. Prema optužnici, deo novca podizao je sa računa firme, deo prebacivao drugim osobama kroz navodne pozajmice, dok je ostatak isplatio sebi kao dobit kompanije i oročio u banci.

Tužilaštvo je zatražilo oduzimanje kompletne protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 445.932,35 evra.

Izvor: Dnevnik.hr / 24sata.hr