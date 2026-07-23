Stanovnici zagrebačke Savske ulice poslednjih dana upozoravaju na ozbiljan komunalni problem – gomilanje otpada, neprijatan miris i sve veći broj pacova koji se mogu videti u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata i prometnih delova grada, piše hrvatski Index.

Utvrđeno je da se glodari šire sa privatne parcele, na kojoj je u vreme obilaska već bila angažovana privatna firma za deratizaciju. "Holding" ističe da nije nadležan za tretman privatnih površina.

Tokom kontrole utvrđeno je i nepravilno odlaganje otpada, zbog čega je poslovnom korisniku izrečena ugovorna kazna. Istovremeno je organizovan vanredni odvoz smeća, a iz "Holdinga" najavljuju pojačan nadzor ove lokacije kako bi se sprečilo ponovno gomilanje otpada.

Građani, međutim, tvrde da problem traje duže vreme.

Navode da se zbog visokih temperatura širi intenzivan neprijatan miris, kao i da se u tom delu grada često mogu videti pacovi, što izaziva zabrinutost zbog higijenskih uslova.

Istovremeno, Zagreb se poslednjih dana suočava sa ozbiljnim saobraćajnim problemima zbog velikog broja istovremenih infrastrukturnih radova, dok se istovremeno rasplamsava politički sukob između gradske i državne vlasti, piše hrvatski Index.

Rezultat svega su svakodnevne saobraćajne gužve, nezadovoljstvo građana i utisak da se najveći hrvatski grad našao usred organizacionog i političkog haosa, dok odgovornost za nastalu situaciju postaje predmet sve oštrijih međusobnih optužbi.

Istovremeno, najnoviji Evrostatovi podaci pokazuju da je hrvatski budžetski deficit u prvom kvartalu 2026. godine iznosio 3,4 odsto BDP-a. Isti nivo deficita zabeležen je i u poslednjem tromesečju prošle godine, dok je samo godinu dana ranije bio osetno niži.

Ovi podaci dobijaju posebnu težinu kada se uporede sa kretanjima u Srbiji. Javni dug opšte države Srbije na kraju marta 2026. iznosio je 42,1 odsto BDP-a, što je čak 16,3 procentna poena manje nego u Hrvatskoj.

Srbija je, dakle, i pored velikog investicionog ciklusa, izgradnje puteva, železnica i druge infrastrukture, zadržala znatno povoljniju poziciju kada je reč o odnosu javnog duga i veličine ekonomije. Ministarstvo finansija Srbije navodi da je posle sprovedene fiskalne konsolidacije preokrenuta putanja rasta zaduženosti i da je udeo javnog duga poslednjih godina nastavio da opada.

Ekonomija na kolenima, pacovi na ulicama, a kao poslednje utočište, pokušaj blokiranja Srbije na evropskom putu i oživljavanje ustaštva.