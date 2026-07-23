Cena severnomorske nafte Brent danas je premašila 100 dolara po barelu, prvi put od kraja maja, usled pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku i novih poremećaja u pomorskom transportu energenata.

Brent je tokom trgovanja poskupeo za 6,77 odsto, dostigavši 100,51 dolar za barel, dok se američka sirova nafta WTI kretala oko 84,5 dolara po barelu.

Napadi na brodove uzdrmali tržište

Prema navodima agencije Rojters, rast cena usledio je nakon povećanja premija osiguranja za tankere koji prevoze naftu i gas, posle napada jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran, na saudijske brodove u Crvenom moru.

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, sve više brodova bira duže alternativne rute kako bi izbegli područja sukoba, što dodatno povećava troškove transporta i isporuke energenata.

Rast cena budi strah od nove inflacije

Iako je cena Brenta i dalje oko 20 dolara niža od maksimuma zabeleženog u aprilu, ona je sada približno 28 dolara viša nego pre eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Skuplja nafta mogla bi da utiče na rast cena goriva i drugih proizvoda, ali i da pojača inflatorne pritiske širom sveta. Analitičari upozoravaju da bi to moglo dodatno usporiti privredni rast i naterati centralne banke da duže zadrže visoke kamatne stope ili ih dodatno povećaju.

Tržišta trenutno pažljivo prate razvoj događaja na Bliskom istoku, jer bi svaka nova eskalacija mogla dodatno uticati na cene energenata.

Izvor: Reuters