Među motivima koji bi se mogli pojaviti na novčanicama su Leonardo, Marija Kalas, Betoven, Marija Kiri i ptice koje simbolizuju biodiverzitet Evrope, piše Euronews.

Ovog puta, građani EU će imati poslednju reč. Pregledano je više od 1.200 predloga, ali su se na kraju pojavile dve glavne teme koje mogu ispričati priču o identitetu kontinenta: evropska kultura i bogatstvo prirode.

Deset finalnih projekata predstavila je predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard, koja je pozvala Evropljane da učestvuju u izboru novog lica evra.

Za svaku od dve teme kreirano je pet različitih dizajna sa različitim grafičkim stilovima: neki moderniji, drugi verniji prikazanim temama. Putem ankete objavljene na veb-sajtu ECB-a, građani mogu da izraze svoje preferencije i da pomognu u oblikovanju konačne odluke.

Ukoliko pobedi opcija sa kulturnom tematikom, nove novčanice će prikazivati neke od najuticajnijih ličnosti u evropskoj istoriji.

Na novčanici od 5 evra bila bi Marija Kalas, čuvena grčko-američka operska pevačica koja je revolucionisala svet opere. Novčanica od 10 evra bila bi posvećena nemačkom kompozitoru Ludvigu van Betovenu, dok bi novčanica od 20 evra odala počast naučnici Mariji Kiri, čuvenoj naučnici, prvoj ženi dobitnici Nobelove nagrade.

Na novčanici od 50 evra bio bi Migel de Servantes, autor romana „Don Kihot“. Veći apoeni slavili bi dve kultne ličnosti evropske misli: Leonarda da Vinčija, koji se pojavljuje na novčanici od 100 evra, i Bertu fon Zutner, dobitnicu Nobelove nagrade za mir, izabranu za novčanicu od 200 evra.

Drugi set tema prikazuje ptice, uključujući vodomara i belu rodu, saopštila je ECB. To je prvi kompletan redizajn novčanica evra od njihovog prvog izdanja 2002. godine, saopštila je centralna banka.

Na poleđinama novčanica biće prikazani prizori iz prirode ili javnog života sa temama umetnosti, nauke ili razonode. ECB je objasnila da će biti potrebno nekoliko godina da nove novčanice uđu u opticaj nakon što se izabere konačni dizajn. Stare novčanice će zadržati svoju vrednost i nastaviće da cirkulišu zajedno sa novom serijom.

Javno glasanje je jedna od faza u procesu koji će dovesti do konačnog izbora novog dizajna evra. Nakon što se konsultacije završe i izabere pobednički dizajn, ECB će preći na tehničke korake potrebne za proizvodnju novih novčanica.