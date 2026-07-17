Švajcarska vlada je navela da partnerstvo obuhvata više od 2.000 vrsta kopnene, vazdušne i pomorske municije i da je u skladu sa politikom neutralnosti te zemlje, preneo je Rojters.

Prema saopštenju, Bern može da istupi iz sporazuma ukoliko neka od država partnera kasnije uđe u oružani sukob, čime se, kako je navedeno, čuva princip švajcarske neutralnosti.

Cilj inicijative je zajednička nabavka municije sa drugim državama učesnicama, što bi trebalo da doprinese povoljnijim cenama, efikasnijoj logistici i boljoj kontroli zaliha.