Iran tvrdi da je dronovima pogodio centar Dubaija, dok Ujedinjeni Arapski Emirati istovremeno odlučno negiraju te navode.

Prema tvrdnjama iranske strane, navodno su pogođene mete u srcu grada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok Teheran optužuje Emirate da su se direktno uključili u rat protiv Irana, nakon što su juče navodno lansirali kamikaza-dron "Yabhon" na Bandar Abas, što bi predstavljalo prvu poznatu upotrebu tog tipa bespilotne letelice u ovom sukobu, prensi grčki portal Pronjuz.

Ujedinjeni Arapski Emirati su tokom različitih faza sukoba 2026. godine bili meta više iranskih raketnih i napada dronovima, uglavnom tokom februara i marta.

Tom prilikom pogođeni su hoteli (među njima i Fairmont na Palm Džumeiri), aerodrom u Dubaiju i lučka infrastruktura, dok su protivvazdušne snage Emirata presrele deo projektila i bespilotnih letelica.

Nedavno, 13. jula 2026. godine, Emirati su optužili Iran za napad na dva njihova tankera u Ormuskom moreuzu, pri čemu je poginuo jedan mornar, a osam osoba je ranjeno.

Vlasti UAE su više puta osudile iranske napade, ocenjujući ih kao kršenje međunarodnog prava i pretnju bezbednosti regiona i međunarodne pomorske plovidbe.

Ističu da zadržavaju pravo na odgovor i da se njihove oružane snage nalaze u stanju visoke pripravnosti.

Situacija nestabilna

Situacija u regionu i dalje je veoma nestabilna, dok SAD i Iran razmenjuju međusobne udare, a zemlje Persijskog zaliva pokušavaju da ograniče posledice po svoju bezbednost i ekonomiju.

Dubai je danas objavio zvanično saopštenje u kojem kategorično demantuje iranske tvrdnje o eksplozijama ili bombardovanju na svojoj teritoriji.

U saopštenju se navodi da su informacije koje kruže „lažne“ i da će biti preduzete pravne mere protiv medija koji šire neproverene vesti.

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata naglašavaju da na njihovoj teritoriji više od 60 dana nije bilo nikakvih vazdušnih pretnji, te pozivaju javnost da se oslanja isključivo na zvanične izvore informacija.

Udari na ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru

Iran je, kako prenosi grčki portal, izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, kao odgovor na nastavak američkog bombardovanja iranske infrastrukture.

Generalštab vojske Kuvajta saopštio je putem platforme X da oružane snage emirata „odbijaju napade neprijateljskih dronova i raketa“, navodeći da je za napade odgovoran Iran.

Vlasti su saopštile da su eksplozije koje su se čule posledica presretanja projektila i dronova od strane sistema protivvazdušne odbrane.

U Bahreinu je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo da su sirene za uzbunu ponovo aktivirane tokom noći. Iran tvrdi da je gađao objekte u vazduhoplovnoj bazi Sakir, gde se nalaze američki helikopteri i izviđački avioni P-8 Poseidon, kao odgovor na američke napade.

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je da su oružane snage odbile raketni napad.

Dopisnici Agencije Frans pres izvestili su o snažnim eksplozijama u Dohi, dok su stanovnici dobili upozorenje o „visokom nivou bezbednosne pretnje“ uz poziv da ostanu na sigurnom mestu.

Iran je ranije saopštio da sve američke vojne baze u regionu smatra „legitimnim ciljevima“.

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